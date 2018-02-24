Можно ли прожить без соли?

Натрий — элемент, который необходим для регуляции важнейших процессов в организме. Это вещество многие ищут в соли, считая ее незаменимой для человеческого организма. Однако соль — это не натрий, а хлорид натрия, и она вовсе не всегда идет на пользу.

Что же происходит с организмом человека, который привык солить каждое блюдо, которое ест? Как можно легко отказаться от соли, и какие продукты питания содержат столь необходимый организму натрий?

Несколько тысяч лет назад соль не считалась необходимым продуктом. Лишь с развитием земледелия, когда выяснилось, что соль способна предохранять продукты от порчи, ее начали использовать в питании. Впрочем, так как соль добывать очень тяжело, она была настолько дорогой, что основной части населения была недоступна. Большинство людей этой приправы не ели и были живы-здоровы.

В наше же время соль употребляется в таких огромных количествах, как никогда раньше. Вы можете думать, что не едите много соли, потому что, заправляя блюдо, кладете ее совсем понемногу. Но часто оказывается, что почти вся еда, которую вы едите в течение дня, содержит соль.

Особенно незаметна она в покупных продуктах. Ее добавляют повсюду, во-первых, потому что она увеличивает срок годности, во-вторых, потому, что значительно улучшает вкус. С солью можно съесть почти любой безвкусный продукт. Она добавляется даже туда, где по логике вещей ее не должно быть: в тесто, печенье, конфеты, шоколад, газировку. Для чего организму нужен натрий?

Натрий входит в состав всех жидкостей организма (плазму крови, внеклеточную жидкость, лимфу). Он необходим для регулирования водного и кислотно-щелочного баланса, передачи нейронных импульсов, сокращения мышц и пр. Почему соль не является незаменимым веществом?

Используя соль как приправу, очень легко превысить то количество натрия, которое необходимо человеку. Для поддержания здоровья нужен органический натрий, в то время как соль является неорганическим хлоридом натрия. Чтобы извлечь натрий из этого соединения, организму требуются дополнительные ресурсы.

В то время как если вы едите пищу, содержащую это вещество в естественном виде, вряд ли вам удастся превысить его норму. Кроме этого, в натуральной пище натрий поступает в сочетании с другими микроэлементами, которые помогают его усваиванию и экономят силы организма. Как это работает?

Калий находится внутри клетки, натрий — снаружи — во внеклеточной жидкости. Для того, чтобы клетки были здоровы, нужно, чтобы во внеклеточной жидкости натрия было меньше, чем в самой клетке. Тогда натрий притягивается клеткой и проникает в нее вместе с питательными веществами. Если же натрия во внеклеточной жидкости больше, то это угрожает разрушить клетку. Тогда окружающие ткани отдают свою воду, чтобы разбавить слишком соленую среду внеклеточной жидкости.

В межклеточном пространстве происходит отек, а если человек не меняет своих привычек питания, то он переходит в воспаление, при этом сами клетки страдают от дефицита воды. Следует заметить, что многие врачи считают, что воспаление является первопричиной многих заболеваний, в том числе рака.

Кроме этого, организм может попытаться избавиться от соли другим способом — удалить ее подальше от жизненно важных органов. Так, учитывая силу тяготения, соль идет вниз и откладывается в голенях и ступнях, что приводит к отеку ног, ведь организму надо как-то нейтрализовать лишний натрий, а для этого необходима вода. Чем еще опасен избыток натрия?

Для того, чтобы усвоить 1 г натрия, организму нужно около 1-2 мг кальция. Привычка солить любое блюдо приводит к тому, что организм начинает испытывать дефицит кальция.

Еще один отрицательный эффект от избытка натрия — это сужение сосудов и капилляров, что негативно сказывается на кровоснабжении. Давление от этого повышается. Именно поэтому диетологи рекомендуют людям, имеющим повышенное давление, придерживаться низкосолевой диеты.

Но конечно, от плохого кровообращения страдают не только сосуды головного мозга. Все клетки организма недополучают питательные вещества и не могут вывести в полной мере продукты обмена, что отражается не только на здоровье, но и на внешности. Волосы и ногти становятся ломкими, кожа — сухой и бледной. Избыток воды и токсинов также может привести к появлению угрей.

Но больше всего от излишка натрия страдают почки. Считается, что если у человека есть отечные мешки под глазами, то от кремов мало толку, так как причина — это неполадки с почками. Но ведь причиной проблемы может являться не какая-либо болезнь, а просто слишком большая нагрузка, которая ложится на этот орган при потреблении соли. Если вы решили отказаться от соли

Для организма нет совершенно никакой необходимости в потреблении соли. Однако и уменьшить ее использование довольно сложно. Действительно, как научиться есть блюдо, положив в него лишь половину того количества соли, к которому вы привыкли?

Специалисты по натуральному питанию считают, что соль вызывает зависимость. Именно по этой причине большинству людей не удается просто уменьшить ее содержание в своем рационе. Отказаться от соли бывает легче, чем солить еду лишь наполовину.

А чтобы блюдо не казалось пресным и чтобы дать работу вашим вкусовым рецептором, в него можно добавлять лимонный сок и черный перец. Попробуйте положить крупинку соли на язык — вы ощутите, что она жжет язык, то же самое делает лимонный сок. Таким образом, вы отвлечете свое внимание от соли и перестанете себя винить в слабой воле. Вот, вы можете совсем не есть соль!

Но, конечно же, чтобы полностью исключить соль из рациона, вам потребуется отказаться и от нескольких готовых продуктов. Прежде всего от обычного твердого сыра (это рекордсмен по содержанию соли, а между тем она в него добавляется не для улучшения вкуса, а для лучшей сохранности продукта) и от консервов.

Отказавшись от соли, вы начнете замечать естественный солоноватый вкус таких продуктов, как помидоры, сельдерей, яйца, рыба. Также вы обнаружите, что ощущаете соль в покупных печеньях и шоколаде.

Клео.Ру

А чтобы не возникло дефицита натрия, надо обогатить свой рацион продуктами, богатыми им. Какие продукты питания содержат натрий?

Натрий содержится практически во всех продуктах, выросших на земле.

Овощи (в особенности помидоры).

Любая зелень (в особенности сельдерей).

Яйца, рыба, морепродукты. Наиболее богаты натрием следующие продукты:

В злаках.

Во фруктах, ягодах, сухофруктах.

В бобовых.

В орехах и семенах. В меньших количествах натрий содержится:

Смена питания для отказа от соли улучшит ваше здоровье еще и благодаря тому, что ваш рацион станет богаче и полезней. Вы будете и выглядеть, и чувствовать себя лучше, а ваш организм начнет функционировать в стабильном режиме, в котором ему нет нужды тратить свои резервные ресурсы.