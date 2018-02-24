Как похудеть в бедрах и животе без ущерба бюсту

Лето уже не за горами, а значит, пора приводить тело в порядок после пассивной зимней спячки. Диеты, правильное питание, спорт — и тут возникает главный вопрос, как же похудеть, но не потерять пышные формы? Конечно, красота требует жертв, но не в этом случае.

Работать стоя

Ни для кого не секрет, что самым эффективным средством для похудения является увеличение физических нагрузок. Лучший способ изменить своё тело — изменить образ жизни и повседневные привычки. Используй каждую минуту себе на пользу, например, старайся чаще ходить пешком, поднимайся шагом по эскалатору в метро или работать стоя. Последняя практика особенно полезна для офисных работников и активно разрабатывается организациями, пропагандирующими здоровый образ жизни. К примеру, в моду входят столы с регулирующейся высотой. Это очень полезный способ борьбы с целлюлитом и жировыми отложениями, так как стимулируют кровоток и лимфодренаж. Уменьшается вялость мускулатуры и жировые отложения начинают «таять»

Массаж

Отличным средством для похудения может выступать массаж ног, направленный также на ускорение кровотока и «разгона» жировых отложений. Первые разы массажа лучше провести у специалиста, чтобы освоить особенности некоторых движений. После получения знаний ты сможешь самостоятельно повторить что-то. Для массажа используются антицеллюлитные масла и крема. Популярной практикой остаётся вакуумный массаж, зарекомендовавший себя как отличного борца с целлюлитом благодаря усиленному воздействию на сальные железы.

Обертывания

Обертывания помогут избавиться от лишних сантиметров в области бёдер, при это не оказывая никакого воздействия на верхнюю часть тела. Обертывания хороши эффективностью проведения в домашних условиях. Для этого понадобится пищевая пленка и недорогие ингредиенты, обычно хранящиеся в закромах любой хозяйки. Существует очень много рецептов, одним из самых известных и действенных является сочетание кофе и перца.

Контрастный душ

Контрастный душ может помочь ускорить избавление от жировых отложений в ненужных местах. С его помощью происходит стимуляция нервных окончаний кровеносных сосудов. Перепады температур благоприятно влияют на скорость обмана веществ в организме, улучшая общее состояние энергетического баланса в организме. А ещё контрастный душ хорошо помогает справиться со накопившимся стрессом.

Поддерживающий бюстгальтер во время занятий спортом

Сохранить размер и форму груди во время похудении поможет поддерживающий бюстгальтер. Его использование во время фитнеса необходимо для сохранения связок Купера — тонких соединительных лент внутри груди. При выполнении многих кардиоупражнений связки растягиваются, а их восстановление невозможно. При потери их упругости грудь теряет форму и становится дряблой. Если же не использовать с молодости поддерживающих бюстгальтер, велика вероятность, что к старости при попытках похудения она окончательно обвиснет и превратиться в «блины».