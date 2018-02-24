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Фруктовый чай и напитки приводят к эрозии зубов
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Фруктовый чай и напитки приводят к эрозии зубов 

Medical Insider 24 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Авторы нового исследования из Королевского колледжа Лондона (King’s College London) утверждают, что люди, употребляющие диетические напитки или фруктовый чай между приемами пищи, в 11 раз чаще страдают от эрозии зубов.

Актуальность проблемы

Большинство людей ежедневно употребляют в пищу продукты и напитки, содержащие кислоты, однако не все страдают от эрозии зубов, это говорит о важности того, когда они их употребляют. Ученые обнаружили, что у некоторых людей есть привычки, которые увеличивают как продолжительность, так и силу, с которой кислоты контактируют с зубами.

Материалы и методы исследования

Авторы нового исследования изучили диетические данные у 3586 взрослых людей в возрасте 18 лет и старше, которые участвовали в Национальном обследовании состояния здоровья и питания (NHANES) 2003-2004. Ученые выяснили, как пищевое поведение повышает риск развития эрозии зубов, которая поражает более 30% взрослых в Европе.

Результаты научной работы

Ученые обнаружили, что употребление в пищу продуктов и напитков, содержащих кислоту, особенно между приемами пищи, несет наибольший риск развития эрозии зубов. Люди, которые употребляют напитки, содержащие кислоты два раза в день между приемами пищи, такие как безалкогольные напитки, вода с кусочком лимона или горячий чай с фруктовым вкусом, были в 11 раз более подвержены эрозии зубов. Эта цифра была вдвое меньше у людей, которые употребляли напитки во время еды.
Исследователи также отметили ряд продуктов, напитков и лекарственных препаратов, которые могут вызвать эрозию зубов. Основными среди них были напитки, в которые добавляли фрукты и фруктовые ароматизаторы. Команда сообщает, что добавление фруктов и фруктовых ароматизаторов значительно увеличило эрозионный потенциал напитка, поставив их наравне с такими напитками, как кола.
«Хорошо известно, что пища, богатая кислотами, связана с эрозионным износом зубов, однако наше исследование показало, как влияет потребление кислой пищи и напитков», — утверждают ученые.
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