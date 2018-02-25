Можно ли похудеть от мочегонных средств

С помощью мочегонных средств мы можем потерять большое количество жидкости. К сожалению, эффект похудения в таких масштабах оборачивается не только потерей жидкости, но и большого количества микроэлементов, необходимых для нашего организма. Особенно тех микроэлементов, которые ответственны за передачу импульса с нерва на мышцу, с мышцы на нерв. Соответственно, пациенты, которые сидят на мочегонных средствах, обычно апатичные, вялые, неэнергичные. Поэтому прием мочегонных средств всегда должен сопровождаться сопутствующим приемом микроэлементов. Калий, особенно магний, натрий и хлор — это жизненно важные и необходимые микроэлементы.

Лишняя жидкость отлично выходит в результате применения остеопатических лимфодренажных техник, например специального массажа. Спортсмены же выводят жидкость с помощью сушки. Это целая система и методика. По большей части она основана на том, что значительно снижается количество жиров в пище, как животного, так и растительного происхождения. Но некоторые жиры должны присутствовать, поскольку это источники витаминов и гормонов. Можно оставить в рационе орехи, куриную грудку или индейку, они практически лишены жира. Также огурцы, рис, крупы, творог в первой половине дня. Плюс необходимы интенсивные жиросжигающие тренировки на фоне этой диеты.

Мнение эсперта

Похудение с помощью мочегонных средств противопоказано всем! Если идет неправильная работа специальных гормонов, отвечающих за водно-солевой обмен, то, выпивая мочегонные препараты, ты можешь навредить здоровью. К тому же отеки все равно будут оставаться. Единственное, что мы можем посоветовать, — это мочегонные сборы, которые продаются в аптеках, либо кофеин — одна-две чашки кофе. Особенно без приема пищи. Все тонизирующие чаи обладают мочегонным эффектом.

Прием мочегонных средств нельзя сочетать, скорее всего, с гипотензивными препаратами. Так как расширяются сосуды и снижается давление, еще и выходит вода, можно довести себя до обморочного состояния. Если вдруг человек решил посидеть на мочегонных препаратах, то следует обязательно употреблять в пищу сухофрукты, так как в них содержатся калий, магний, это хотя бы гарантирует восстановление нужных микроэлементов.

Я очень часто сталкиваюсь с тем, что пациенты без предписаний врача считают полезным выпить одну-две таблетки мочегонного препарата и ничего не видят в этом странного. Бесконтрольный прием таких средств очень опасен, это действительно проблема. Не рекомендуется вмешиваться в микроэлементный состав, можно потерять те микроэлементы, которые отвечают за передачу импульсов, а это тонус, работа сердечной мышцы и сосудов мышц вообще. Конечно же, ни о какой рекомендации мочегонных речи и не идет. Мы можем порекомендовать витамины группы Б, и то осторожно, так как передозировка даже полезными элементами чревата последствиями. Принимать их нужно под контролем специалиста.

Кстати, если вопрос по поводу сушки у спортсменов рассматривать с врачебной точки зрения, то я бы сказала, что нужно заниматься этим очень аккуратно. Спортсмены сушатся только в соревновательный период, чтобы показать максимально красивое тело. Конечно, когда соревнований по бодибилдингу или фитнес-бикини нет, то они сушкой не занимаются, ведь это достаточно серьезный удар по организму человека, ведь снижается уровень жировой прослойки. А жиры — это строительный материал для нервной ткани, для гормонов и витаминов. Жиры необходимы для жизнедеятельности организма. Не зря у девочек, снижающих жиры в рационе, выпадают волосы, ломаются ногти, сухая кожа. Кроме того, сушка и отсутствие достаточного количества жиров в диете могут привести к нарушению детородной функции.