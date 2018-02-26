Как избавиться от простуды за один день

Заболеть в самый неподходящий момент — трагедия для каждой. Встречу не перенесешь, а работу переложить не на кого, так что приходится лечиться. Врач расскажет тебе, как действовать в первые часы болезни, чтобы быстро восстановить здоровье.

Евгения Тищенко, сертифицированный врач-остеопат Российской остеопатической ассоциации, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог. Врачебный стаж с 1992 г., остеопат клиники восстановительной медицины «Качество жизни»:

— За один день лечиться нельзя. Это способ загнать болезнь внутрь. А потом получить осложнение на сердце и суставы. Физиологию не обмануть, какими бы крутыми не были лекарства. Вирус, попав в организм, пребывает в нем не менее 3-5 суток, плюс его токсины. Даже если выпить вовремя терафлю, который убьет вирус, токсины все равно останутся. А вот период их выведения хуже самого вируса. Так что это займет не менее 3-х дней. Необходимо пить воду в достаточном количестве и, желательно, с витамином С, который влияет на лимфоциты, а это защитные тельца. Не забывай про глюкозу — это быстрый источник энергии для ослабленного организма.

Есть несколько способов, как не дать разболеться. Это несколько отличается от того, как вылечиться. Здесь важно попасть в так называемую продрому — это период, когда организм только соприкоснулся с вирусом, то есть первые 2-3 часа. Першение в горле, слезятся глаза, чихание. Вот тут можно затормозить. Снизить количество вирусов на слизистых, не дать им размножиться, проникнуть глубже и выделить токсины.

В этот период надо промывать активно нос, полоскать горло слабо солевыми растворами, принять настойку лимонника (20-30 капель за 30 мин до еды и через час после еды). Также прими разогревающий душ, это искусственно повысит температуру тела (нельзя так делать, когда уже есть температура). Таким образом мы подстегиваем систему собственных интерферонов, они выделяются при повышении температуры и борются с вирусами.

И еще можно выпить согревающие напитки, например, отвар шиповника, облепихи, мед с имбирем и лимоном, глинтвейн (только настоящий). Прекрасным средством является горячее молоко, которое надо настоять с чесноком 10 мин и выпить (в первые часы отлично помогает). Тамифлю работает 72 часа. После такого есть шанс, что утром ты проснешься огурцом. И самое главное, проведя все процедуры, ты должна лечь в постель и поспать, а не бежать в офис или на важную встречу.