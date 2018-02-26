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Государство подарит бедным индианкам новую грудь
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Государство подарит бедным индианкам новую грудь 

360tv.ru 26 февраля 2018
Фото: 360tv.ru
Власти Индии решили раздавать жительницам страны бесплатную грудь. Операции для бедных индианок будут проводиться за счет государства, сообщило издание Times of India.
По мнению министра здравоохранения штата Тамилнад Виджаи Баскара (Vijaya Baskar), бесплатные операции необходимы для того, чтобы женщины не обращались к опасным методам или не влезали в большие долги.
Все те, кто хочет увеличить или уменьшить грудь теперь смогут обратиться в клинику бесплатной пластической хирургии при государственном медицинском колледже Стэнли (Government Stanley Medical College).
Не всем понравилась идея министерства, так как эксперты сферы жалеют деньги на подобные процедуры. Они считают, что средства налогоплательщиков будут напрасно потрачены.
Эта затея выглядит популистской … Государственные средства предназначены для лечения болезней. Грустно, что вместо операций, спасающих жизни, мы сосредоточены на красоте
— доктор С. Эланго (S Elango).
По данным министерства здравоохранения, сначала деньги будут выделять из фонда ведомства, но в дальнейшем власти планируют обратиться за финансовой поддержкой к государственной страховой компании United India.
Ранее «360» писал, что посетитель больницы Мумбаи Раджеш Мару погиб, зайдя в кабинет, где находился аппарат МРТ. Магнитное поле сканера засосало мужчину внутрь.
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