Ещё
Рождение детей старит женщину на 11 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рождение детей старит женщину на 11 лет 

Medaboutme.ru 26 февраля 2018
Фото: Medaboutme.ru
Ученые из George Mason University (США, штат Вирджиния) обнаружили, что роды приводят к уменьшению теломер у женщин, а значит — к ускорению клеточного старения и к сокращению срока жизни.
К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные 1,5 тысяч женщин в возрасте от 20 до 44 лет. 444 участницы проекта никогда не рожали на момент проведения обследования. Ученые брали у женщин образцы крови и измеряли длину теломер у их ДНК.
Известно, что длина теломерных колпачков на концах человеческой ДНК напрямую связана со сроками старения и продолжительностью жизни человека. С годами теломеры укорачиваются, а организм — стареет.
Согласно полученным данным, роды сокращают длину теломер на 4,2%, а в целом наличие детей у женщины старит ее ДНК на 11 лет. По мнению исследователей, это объясняется стрессом не только самих родов, но и процесса выращивания и воспитания детей. Особенно этот фактор актуален в странах, где нет декрета — например, в США.
Полученные данные противоречат результатам исследования, проведенного малазийскими учеными. Последние, напротив, утверждают, что чем больше детей у женщины, тем длиннее у нее теломеры. Однако американские эксперты подозревают, что данные малазийских наблюдений некорректны и в немалой степени зависят от того, что проект получил большую социальную поддержку.
Наконец, по мнению ученых из Университета Ньюкасла, непричастных ни к одному из исследований, материнство действительно сокращает теломеры, но не столь кардинально — оно старит ДНК только на 3 года. «Это похоже на добавление 3 капель в чайную ложку», — считает доктор Кармен Мартин-Руис (Carmen Martin-Ruiz).
Medaboutme.ru: последние новости
Флоатинг – процедура, которая заменит сон Механическая чистка лица – за и против Болезни и выбор позы для сна: как спать правильно?
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность35
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение