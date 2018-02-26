Рождение детей старит женщину на 11 лет

Ученые из George Mason University (США, штат Вирджиния) обнаружили, что роды приводят к уменьшению теломер у женщин, а значит — к ускорению клеточного старения и к сокращению срока жизни.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные 1,5 тысяч женщин в возрасте от 20 до 44 лет. 444 участницы проекта никогда не рожали на момент проведения обследования. Ученые брали у женщин образцы крови и измеряли длину теломер у их ДНК.

Известно, что длина теломерных колпачков на концах человеческой ДНК напрямую связана со сроками старения и продолжительностью жизни человека. С годами теломеры укорачиваются, а организм — стареет.

Согласно полученным данным, роды сокращают длину теломер на 4,2%, а в целом наличие детей у женщины старит ее ДНК на 11 лет. По мнению исследователей, это объясняется стрессом не только самих родов, но и процесса выращивания и воспитания детей. Особенно этот фактор актуален в странах, где нет декрета — например, в США.

Полученные данные противоречат результатам исследования, проведенного малазийскими учеными. Последние, напротив, утверждают, что чем больше детей у женщины, тем длиннее у нее теломеры. Однако американские эксперты подозревают, что данные малазийских наблюдений некорректны и в немалой степени зависят от того, что проект получил большую социальную поддержку.

Наконец, по мнению ученых из Университета Ньюкасла, непричастных ни к одному из исследований, материнство действительно сокращает теломеры, но не столь кардинально — оно старит ДНК только на 3 года. «Это похоже на добавление 3 капель в чайную ложку», — считает доктор Кармен Мартин-Руис (Carmen Martin-Ruiz).