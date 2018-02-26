Что такое синдром хронической усталости

Тамара Пяткина, врач высшей категории, детский кардиолог

Это словосочетание — «синдром хронической усталости» — я впервые услышала лет тридцать назад. На очень серьезном мероприятии — конгрессе международного уровня. Я слушала с интересом, но меня не покидала мысль: как же трудно, а может быть, практически невозможно поставить этот диагноз! Ну то есть архисложно. Во всяком случае, на поликлиническом уровне.

Важно уточнить, что же это за диагноз такой? А это именно диагноз! Так вот, синдром хронической усталости — это состояние организма, когда эта самая усталость не проходит вообще. То есть вы уже вроде как и не сильно напрягаетесь, не «пашете» с утра до ночи, стараетесь отдыхать, пытаетесь спать столько времени, сколько рекомендуют доктора, но усталость никуда не уходит. Более того, присоединяются бессонница, апатия, депрессия и много чего другого (боли самые различные, чаще головные боли, снижение памяти, вялость, слабость реальная, мышечная, потливость и пр.). Все симптомы этого синдрома даже сложно перечислить, так как они очень вариабельны и индивидуальны (зависят от психотипа пациента).

Потому что диагноз этот можно поставить только в том случае, если исключены все болезни, которые могут вызвать подобные симптомы. А таких заболеваний великое множество. Например, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, бронхолегочные болезни, инфекционные и многие, многие другие. Это так называемые общие симптомы интоксикации и астенизации, то есть ослабления организма. И надо очень постараться лечащему доктору, к которому обратится пациент с подобными жалобами. Исключить придется прежде всего самые серьезные болезни. Болеют преимущественно жители крупных городов. Почему? Наверное, причина в экологии, психоэмоциональном напряжении и стрессах. В постановке диагноза нам никак не помогают лабораторные и инструментальные методы обследования. Нет таких специфических показателей, которые говорили бы в пользу этого диагноза. В медицине это называется патогномичные признаки (то есть соответствующие данному, конкретному заболеванию). Нет и быть не может.

Делается это с помощью обследования (анализы самые различные, инструментальные обследования, включая самые современные: КТ, МРТ, консультации специалистов, — в зависимости от предполагаемой болезни). И только тогда, когда доктор уверен (с высокой степенью вероятности), можно выставлять синдром хронической усталости, отправлять к психотерапевтам, психологам.

Консультация последних не помешает и в более ранние сроки, но полностью отдаваться к ним в руки можно только по окончании тщательного обследования. И тогда вперед — выполнять рекомендации психологов (впрочем, грамотный терапевт справится с этим не хуже). А рекомендации эти носят преимущественно общий, так сказать, характер — полноценный сон, прогулки на свежем воздухе (можно с элементами физической активности — лыжи, коньки, велосипед), плавание (приветствуется не только бассейн, но и открытые водоемы — моря и океаны, реки и озера), путешествия (даже недлительное и то полезно — смена декораций!), хобби (рисование, музыка и многое другое). Правильное и рациональное питание, богатое белком и витаминами, например так называемая средиземноморская диета (мясо, рыба, овощи, фрукты). Но в ряде случаев применяется и медикаментозная терапия. Например, легкие антидепрессанты (афобазол), препараты-стимуляторы, тонизирующие, обладающие эффектом психотоников. Их много, причем и среди растительных препаратов можно найти эффективные: настойки элеутерококка, аралии, заманихи, женьшеня, — а также препараты из ряда ноотропоподобных (пикамилон, пантокальцин, нооклерин, семакс и многие другие).

Главное — не запускать это состояние. Не ждать, что само собою пройдет в течение нескольких месяцев. Не пройдет, а усугубится, и потом получим какое-нибудь сложное заболевание из разряда психосоматических (их много, если не все: гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, язвенная болезнь — вот только несколько распространенных примеров).

Что интересно, соматические заболевания (в том числе и приведенные выше) при длительном течении могут вызывать различную психопатологию, включая и синдром хронической усталости. А он в свою очередь может приводить к соматическим болезням. Вот так устроен наш организм. Будьте все здоровы и счастливы!