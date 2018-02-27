Тяга к сладкому и соленому: секреты тела

Что кроется за острым желанием немедленно съесть что-нибудь сладкое или захлебнуться от счастья банкой маринованных огурчиков? Откуда берутся эти нелепые несвоевременные желания? Беременным, говорят, все простительно, но когда страсть к тортикам или маринованным огурцам просыпается у взрослого разумного человека — это странно и даже пугает: неизвестно, чего тогда еще можно ожидать от тела, которое до этого дисциплинированно ело и пило то, что ему дают.

MedAboutMe выяснял, что кроется за страстью к сладкому и соленому? Питание и страсть к определенным продуктам

Существуют факторы, сбивающие организм с толку и влияющие на аппетит, даже если в целом все в порядке. Так, с детства большинство людей ассоциируют вкусную пищу с положительными эмоциями. Психологи считают, что желание заесть сладким стресс и грусть связано с подсознательным стремлением вернуть ощущение праздника в детстве, когда изобилие сладостей ассоциировалось с днем рождения и иными праздничными датами.

Ученые предлагают другое объяснение. Во время стресса происходит массированный выброс глюкозы в кровь. Таким образом организм командует: «бей или убегай!» — инстинктивная реакция на любую внешнюю угрозу, как бы она не выглядела. Но мы давно живем в цивилизованном мире и научились решать проблемы, не убегая и не уничтожая оппонента на месте, так что глюкоза остается невостребованной. Для ее переработки поджелудочная железа должна выбросить в кровь большое количество инсулина. Скачок инсулина и последующее падение уровня сахара в крови приводят к возникновению острого чувства голода — и человека со страшной силой тянет на кухню восстановить уровень глюкозы в крови.

Замечено также, что люди, живущие в состоянии стресса, нередко любят жирную пищу. Нередко тяга к жирному и сладкому сочетается в виде убойной комбинации — тортика с масляным кремом. Ученые объясняют это так: переваривание жира погружает человека в полусонную нирвану, когда никакие раздражающие факторы не могут поколебать его спокойствие. Своего рода, уход от реальности: жир расслабляет, а сладкое повышает настроение.

Стабилизировать собственную психику можно, подняв уровень гормона серотонина, который нередко называют «гормоном хорошего настроения». А для его производства необходима аминокислота триптофан. То есть, своего рода «антидепрессантами» будут продукты, содержащие в большом количестве триптофан — мясо птицы, орехи, молочные продукты, особенно сыр. Но есть одна существенная проблема: заедать стресс — опасная практика, она приводит к формированию самой настоящей зависимости. Поэтому лучше не злоупотреблять питанием, как способом сделать свой мир ярче. Можно, например, добиться выброса гормонов счастья эндорфинов, сходив на тренировку в спортзал.

Еще один важный фактор, заставляющий нас думать о еде — дефицит сна. Не зря, по данным исследования ученых из University of Colorado Boulder, недосып приводит к потреблению лишних 385 ккал.

Энергетики лучше заменить на минеральную газированную воду в сочетании с прогулкой на свежем воздухе и вечерней тренировкой. А вспыхнувший аппетит лучше утолять пищей с высоким содержанием белка, что позволяет сохранять чувство сытости намного дольше. Факт!

Но иногда и сна хватает, и жизнь стабильна и размеренна, и счастья полон дом, а все равно тянет — к соленому или сладкому. В чем же дело? Тяга к соленой пище: вода и натрий Причина

Неудержимая тяга к соленому — первый признак нехватки натрия в организме. Сопутствующие симптомы — сухая кожа, тошнота, усиление сердцебиения и ухудшение аппетита, ощущение мышечной слабости. Дефицит натрия может развиться на фоне бессолевых диет, а также, например, беременности. Последнее объясняется тем, что объем крови увеличивается почти в 2 раза, и для поддержания водно-солевого баланса необходимо во столько же раз больше натрия. Как результат — привычные объемы питания его расходы не компенсируют, и женщина ощущает острую «тягу к солененькому».

Обезвоживание — еще одна причина тяги на соленое. Это состояние развивается на фоне некоторых заболеваний в результате диареи или рвоты, но может быть и результатом интенсивных тренировок, когда много натрия теряется при потоотделении. Спортсмены и люди, не понаслышке знакомые с тяжелыми физическими нагрузками, знают о таком парадоксе, как острое желание пить и не менее острое желание съесть что-нибудь соленое. Это тоже результат нехватки натрия на фоне значительной потери жидкости с потом.

Желание соленого также может быть вызвано дефицитом и других электролитов: кальция, цинка, магния. Все они задействованы в работе нервной и мышечной систем. При их острой нехватке развиваются головные боли, судороги, спазмы. Что бы съесть?

Вместо вредных для организма чипсов и соленых крендельков (которые так хорошо идут под не менее вредное пиво) можно выпить стакан обычной воды с четвертью чайной ложки соли. Не рекомендуется также накидываться на соленые огурчики, соленую рыбу и прочие продукты с высоким содержанием соли. Во-первых, это негативно влияет на выработку желудочного сока, а во-вторых, приводит к изменению артериального давления. Тяга к сладкой пище: магний, хром и инсулин Причина

Острое желание съесть что-нибудь сладенькое нередко является отражением нехватки глюкозы в крови и некоторых минеральных веществ в организме, в частности, магния. Потери магния у женщин часто связаны с менструациями, а у спортсменов — с интенсивными тренировками, когда организм тратит магний на работу мышц.

Тяга к сладкому также может быть связана с дефицитом хрома. Он входит в состав крайне важного соединения — фактора толерантности к глюкозе. По одной из теорий, хром формирует вместе с инсулином комплекс, который задействован в регуляции уровня глюкозы в крови. Он также повышает чувствительность клеток к инсулину и влияет на их взаимодействие.

Поэтому при дефиците хрома организм недополучает глюкозу, даже если она плещется в крови в достаточных количествах, и, как следствие, человека отчаянно тянет на сладкое. Что бы съесть?

Вовсе не обязательно есть шоколад, чтобы справиться с дефицитом магния и острой тягой к сладкому. Магния достаточно в ореховом масле, семенах подсолнечника, в миндале и в морепродуктах. А чтобы проникнуться сладким вкусом и при этом не набрать лишние калории, можно выбрать фрукты с пониженным содержанием фруктозы: ягоды, яблоки, киви и ананасы. Из специй хорошо утоляет жажду сладкого корица.

Один из лучших источников хрома — пивные дрожжи, в них он присутствует в виде комплекса, который усваивается нашим организмом практически полностью. В список других продуктов, богатых хромом, входят сыр, яйца, телячья печень, грибы, овощи, бобовые, и др. Важно, что при дефиците хрома ни в коем случае нельзя глушить тягу к сладкому, собственно, сладостями. Хром на фоне избытка сахара в крови выводится с мочой, в результате его дефицит будет только нарастать.