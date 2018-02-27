Всплеск женских гормонов может быть причиной астмы

Ученые обнаружили возможную связь между женской астмой и изменениями в уровне женских гормонов вроде эстрогена и прогестерона. Данная связь может объяснить, почему в детстве астма более часто встречается у мальчиков, чем у девочек, но после пубертатного периода болезнь чаще поражает именно представительниц прекрасного пола.

Исследователи из Шотландии провели метаанализ 50 научных работ, которые затронули более полумиллиона женщин с астмой, начиная с пубертатного периода и до 75 лет. Оказалось, что если пубертат у девочки начинается до 11 лет, а месячные бывают нерегулярными, то риск астмы при этом повышается. Исследование не доказало, что риск данной болезни увеличивают именно женские гормоны, но предположило подобное объяснение. Авторы метаанализа также выяснили, что у женщин отмечается больший риск астмы в начале менопаузы, чем непосредственно перед ней.

«Астма и аллергические симптомы достаточно часто развиваются под воздействием некоторых событий в жизни вроде пубертатного периода и менопаузы, но причины этого были нам неизвестны, — говорят авторы исследования из Университета Эдинбурга. — Проведенный нами системный метаанализ позволил выявить предполагаемую роль женских гормонов в данном вопросе. Однако мы не имеем достаточных оснований утверждать, что скачок женских гормонов провоцирует астму. Необходимо также прояснить роль оральных контрацептивов и гормонозаместительной терапии при астме и симптомах аллергии».

МедикФорум напоминает, что астма может значительно снизить уровень жизни человека и даже сократить ее продолжительность, если болезнь не находится под строгим контролем врачей. Иногда астма протекает со значительными ремиссиями, но может обостряться время от времени, и в некоторых случаях пациентам даже требуется госпитализация.