Что нужно знать о нарушениях цикла

Аномальные маточные кровотечения — термин, который подразумевает вообще любые отклонения от нормальной менструации: слишком обильные или скудные, долгие или короткие, приходящие не в срок… В мире каждое третье обращение к гинекологу связано с этими сбоями.

Аномальные маточные кровотечения (АМК) могут быть спровоцированы чем угодно — инфекционными заболеваниями, травмами, стрессом, генитальными и экстрагенитальными патологиями. У небеременных женщин до менопаузы самыми частыми причинами «гуляющего цикла» оказываются миома, полипы эндометрия, аденомиоз, нарушение кровообращения или гемостаза. Но любое отклонение от нормы, особенно межменструальные кровотечения — это повод немедленно обращаться к гинекологу, поскольку причиной его может оказаться онкология. Разберемся с терминами

В России до сих пор широко применяются термины, описывающие интенсивность или болезненность менструальных кровотечений, но, по сути, не являющиеся диагнозом: меноррагия, менометроррагия, олигоменорея, альгоменорея и т.п.

Новая система терминов была введена в 2011 году Международной Федерацией акушерства и гинекологии. Она предполагает не описание характера менструации (обильная, частая, болезненная и т.п.), а определение причины аномальных кровотечений. То есть, по международным протоколам, всякие отклонения в характере и регулярности менструаций надо не просто констатировать, записать в карту (и в лучшем случае назначить обезболивающее), а исследовать по схеме и вылечить.

Поэтому, если вы обращаетесь к гинекологу не для того, чтобы поговорить и успокоиться, а для того, чтобы избавиться от заболевания и предотвратить последствия (иногда очень опасные), то вам нужен врач, который придерживается международной системы классификации PALM-COEIN.

Что такое PALM-COEIN

Аббревиатура PALM-COEIN составлена из первых букв в английских названиях патологий, вызывающих нарушения менструаций. Группа PALM — это ряд гинекологических заболеваний, которые могут быть выявлены при осмотре у на кресле, по результатам гинекологического мазка и УЗИ.

Polip— полипы эндометрия или шейки матки — доброкачественные разрастания (узелки), которые могут приводить к болезненным и/или очень обильным менструациям, межменструальным кровотечениям и посткоитальным (после полового акта) кровянистым выделениям.

Adenomyosis— аденомиоз — это эндометриоз, распространившийся в мышечный слой матки; он часто характеризуется длительными мажущими выделениями до и после нормальной менструации, а сами месячные на его фоне бывают болезненными.

Leiomyoma (лейомиома) — миома матки — на ее фоне месячные бывают очень обильными, иногда болезненными.

Malignansy и hyperplasia— злокачественные новообразования. Из-за них чаще всего происходят межменструальные кровотечения, укорачивается цикл (менее 21 дня) или удлинняется период кровянистых выделений (более 7 дней).

Группа COEIN — подгруппа заболеваний, которые не выявляются при стандартном гинекологическом осмотре и требуют расширенной диагностики. Эта группа даже не всегда оказывается связана с гинекологией.

Coagulopathy— коагулопатии — нарушения свертывания крови.

Ovulatory disfunction— дисфункция яичников (гормональная дисфункция).

Endometrial— патологии эндометрия (слизистого слоя матки).

Iatrogenic — ятрогенные заболевания — побочные эффекты лекарств или осложнения после медицинских вмешательств. Речь может идти, например, о дефекте рубца после кесарева сечения или об эндометрите после диагностического выскабливания. Но чаще всего нарушения менструального цикла и аномальные маточные кровотечения связывают с приемом антикоагулянтов, гормональных контрацептивов, с использованием внутриматочных спиралей.

Not yet classified— неклассифицированные кровотечения. Нередко после подробного обследования оказывается, что кровотечение происходит не их половых путей. А из уретры или кишечника.

Как лечить аномальные кровотечения

Очевидно, что любые нарушения менструального цикла или характера менструаций можно вылечить, лишь устранив их причину. АМК — это не заболевание само по себе, а симптом какого-то другого (обычно серьезного) заболевания.

Патологии группы PALM, если уж они привели к маточным кровотечениям, лечатся чаще всего хирургическими методами: полипы, миомы и гиперплазии удаляются, «прижигаются» очаги аденомиоза.

Патологии группы COEIN в большинстве случаев корректируются медикаментозно.

Чем раньше начато лечение, тем выше вероятность полного и скорого выздоровления — вот почему при межменструальных кровотечениях к врачу следует обращаться немедленно (в первый же день внепланового кровотечения).