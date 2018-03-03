Ещё
Девушка носит маску, чтобы не умереть от насморка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушка носит маску, чтобы не умереть от насморка 

Anews 3 марта 2018
Фото: Anews
Ханна Эванс долгое время работала учительницей, но вынуждена была покинуть любимую работу. Теперь девушка практически не выходит из дому, ведь ей сильно мешают жить три редких заболевания.
Каждый раз, когда Ханна выходит на улицу, она вынуждена надевать маску. Кроме того, она принимает около сотни таблеток в день, чтобы ничем не заразиться. Все дело в том, что Ханна вынуждена себя защищать от микробов, ведь умереть она может даже от малейшего чиха.
anews
Не так давно у Эванс было обнаружено нарушение процесса активации клеток. Другими словами, иммунитет девушки настолько ослаблен, что даже обычная простуда, которую другие и не заметят, может довести Ханну до смерти. Также у нее синдром Элерса-Данлоса, поражающий кожу, суставы и кровеносные сосуды. Помимо прочего девушка страдает от синдрома постуральной тахикардии. На фоне всех заболеваний у Ханны развилась пневмония и начался сепсис.
anews
"Долгое время я стеснялась надевать специальную маску на улице. Одним своим видом я способна испугать людей. Многие прохожие полагают, что у меня заразная болезнь и пытаются сторониться меня. А однажды проходящий мимо мужчина мне сказал, что я должна сидеть дома и не заражать других людей.
anews
"Девушка призывает все соблюдать гигиену и не трогать ручки и поручни в общественных местах, если вы прикрывали руками рот при чихании.
Anews: последние новости
Вместо подтяжки: секс способен продлить молодость и красоту Тревожный знак: о чем сигнализирует постоянная усталость Откуда не ждали: “безобидные” привычки, провоцирующие набор лишнего веса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность35
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение