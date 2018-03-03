Девушка носит маску, чтобы не умереть от насморка

Ханна Эванс долгое время работала учительницей, но вынуждена была покинуть любимую работу. Теперь девушка практически не выходит из дому, ведь ей сильно мешают жить три редких заболевания.

Каждый раз, когда Ханна выходит на улицу, она вынуждена надевать маску. Кроме того, она принимает около сотни таблеток в день, чтобы ничем не заразиться. Все дело в том, что Ханна вынуждена себя защищать от микробов, ведь умереть она может даже от малейшего чиха.

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Не так давно у Эванс было обнаружено нарушение процесса активации клеток. Другими словами, иммунитет девушки настолько ослаблен, что даже обычная простуда, которую другие и не заметят, может довести Ханну до смерти. Также у нее синдром Элерса-Данлоса, поражающий кожу, суставы и кровеносные сосуды. Помимо прочего девушка страдает от синдрома постуральной тахикардии. На фоне всех заболеваний у Ханны развилась пневмония и начался сепсис.

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"Долгое время я стеснялась надевать специальную маску на улице. Одним своим видом я способна испугать людей. Многие прохожие полагают, что у меня заразная болезнь и пытаются сторониться меня. А однажды проходящий мимо мужчина мне сказал, что я должна сидеть дома и не заражать других людей.

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