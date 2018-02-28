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Врачи уверяют, что точки G не существует
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Врачи уверяют, что точки G не существует 

Рамблер 28 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Австралийские медики задались целью обнаружить точку G и провели специальное исследование.
Ученые обследовали тринадцать женщин разного возраста (от 32 до 97 лет), но ни у одной из них не смогли найти точку скопления нервных окончаний на передней стенке влагалища.
Это та самая точка G, о существовании которой в 1950-е годы впервые заговорил немецкий гинеколог Эрнст Графенберг и которая получила свое название в его честь. По его словам, она представляет собой аналог мужской предстательной железы, и ее стимуляция доставляет женщинам особое удовольствие.
С тех пор об этой точке ходят легенды, но достоверных доказательств ее существования предоставлено не было.
Австралийские медики, которые провели исследование, делают вывод, что как таковой точки G у женщин все-таки нет, а удовольствие от стимуляции этой зоны возникает благодаря близкому расположению клитора.
Но не все женщины, соглашаются с выводами экспертов.
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