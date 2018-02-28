5 советов для тех, кто постоянно болеет

Если каждую зиму вы мучаетесь из-за простуд, то это нормально. Существует около 200 респираторных вирусов, они часто мутируют, и поражают организм. Совет №1

Все, конечно, не единожды слышали, что витамин С поможет быстрее избавится от простуды, поэтому зимой налегают на лимоны. А между тем, его гораздо больше содержится в сладком перце, черной смородине и облепихе. Кроме того, иммунитету чтобы бороться с болезнью, необходим витамин D. Им богата рыба и морепродукты. Совет №2

Выбросите антибактериальное мыло и средства для очистки рук, в которых содержится триклозан. Он не просто убивает бактерии, но и уничтожает ваш защитный барьер. Без него инфекция легко проникнет в организм. Совет №3

БАДы и аптечные витамины, если их вам не прописал врач, не только не улучшат состояние организма, а наоборот, могут навредить. Гораздо полезнее есть свежие овощи и фрукты. Совет №4

Высыпайтесь и не нервничайте. Стресс негативно влияет на работу всего организма и ослабляет иммунитет. Спите по 6–8 часов в период с 23:00 до 7:00. В случае бессонницы обратитесь к врачу — ее необходимо лечить. Важно знать: люди, которые позитивно смотрят на жизнь, реже болеют и быстрее выздоравливают. Совет №5

Вылечите запущенные заболевания, например, кариес. Организм пытается восстановиться, на это уходят силы, которые подрывают работу иммунитета. Следите за своим здоровьем постоянно.