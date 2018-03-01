Как похудеть и не навредить здоровью?

Каждая девушка беспокоится о своей фигуре. Диеты — извечная проблема каждой из них. Зачастую, пытаясь сбросить пару лишних килограммов, мы наносим огромный вред здоровью, что происходит от недостатка знаний правил похудения.

Так как же похудеть и не навредить здоровью?

Для начала вы должны понимать, что любое похудение начинается с диеты. Стабилизируйте свой рацион, добавьте белки, жиры и снизьте количество употребляемых углеводов.

Водный баланс. На эту тему больше всего рассуждений в интернете, но существует единое правило, согласно которому в день нужно выпивать 1 л воды на 30 кг веса своего тела. Такое количество воды не только заставит ваш организм сбрасывать лишние килограммы, но и улучшит ваше общее состояние.

Спорт. Активный образ жизни еще не помешал никому, именно поэтому не стоит проводить досуг, лежа на диване. Залог здорового похудения не только в рационе, а и в занятии спортом. Уделите ему особое внимание. Посоветуйтесь с тренером и занимайтесь правильно.

Мотивация. При похудении движущей силой является именно она. Поставьте себе цель и идите к ней. Поверьте, человек, который видит свою мечту, не сможет остановиться не перед чем.

Для здорового похудения проконсультируйтесь с врачом, чтобы не навредить организму.