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Как похудеть и не навредить здоровью?
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Как похудеть и не навредить здоровью? 

МедикФорум 1 марта 2018
Фото: МедикФорум
Каждая девушка беспокоится о своей фигуре. Диеты — извечная проблема каждой из них. Зачастую, пытаясь сбросить пару лишних килограммов, мы наносим огромный вред здоровью, что происходит от недостатка знаний правил похудения.
Так как же похудеть и не навредить здоровью?
Для начала вы должны понимать, что любое похудение начинается с диеты. Стабилизируйте свой рацион, добавьте белки, жиры и снизьте количество употребляемых углеводов.
Водный баланс. На эту тему больше всего рассуждений в интернете, но существует единое правило, согласно которому в день нужно выпивать 1 л воды на 30 кг веса своего тела. Такое количество воды не только заставит ваш организм сбрасывать лишние килограммы, но и улучшит ваше общее состояние.
Спорт. Активный образ жизни еще не помешал никому, именно поэтому не стоит проводить досуг, лежа на диване. Залог здорового похудения не только в рационе, а и в занятии спортом. Уделите ему особое внимание. Посоветуйтесь с тренером и занимайтесь правильно.
Мотивация. При похудении движущей силой является именно она. Поставьте себе цель и идите к ней. Поверьте, человек, который видит свою мечту, не сможет остановиться не перед чем.
Для здорового похудения проконсультируйтесь с врачом, чтобы не навредить организму.
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