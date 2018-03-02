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Ученые выяснили, какие продукты спасают от депрессии
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Ученые выяснили, какие продукты спасают от депрессии 

Sputnik Абхазия 2 марта 2018
Фото: Sputnik Абхазия
Американские ученые нашли простой способ побороть депрессию — для этого человеку нужно перейти на питание свежими фруктами и овощами, пишет РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.
Специалисты установили, что употребление в пищу свежих фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов снижает риск психического расстройства. Они пришли к такому выводу после проведения шестилетнего эксперимента по наблюдению за людьми пожилого возраста.
Участники были разделены на три основные группы по уровню соответствия их питания диете DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), средиземноморской и традиционной западной диетам.
Как показали результаты наблюдения, риск возникновения депрессии был ниже у представителей группы, питавшихся преимущественно продуктами, входящими в рацион при диете DASH (фрукты, овощи и обезжиренные продукты). Самый высокий показатель возникновения депрессии был у тех участников, чье питание больше соответствовало западной диете с высоким содержанием красного мяса.
По словам исследователей, их работа не доказывает, что диета DASH ведет к снижению риска психического расстройства, а лишь демонстрирует определенную взаимосвязь.
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