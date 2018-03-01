Женщины голодают ради фигуры Золушки

В сети набирает популярность новый и довольно пугающий флешмоб, цель которого — довести свой вес до "идеального" параметра в короткие сроки. Женщины высчитывают "золушкин вес" по специальной формуле.

Для подсчета нужно взять рост в метрах, возвести его в квадрат и умножить на 18. Таким образом, девушка ростом 164 сантиметра должна весить 48 килограмм, а для роста 170 сантиметров идеальный вес составляет 52 килограмма.

Пользователи Твиттера активно высчитывают свой идеальный вес и комментируют результаты: кто-то сокрушается, а кто-то радуется, что уже достиг цели. Однако многие считают эту затею глупой, опасной и просто смешной.

И они правы. Стремление добиться "золушкиного веса" может оказаться фатальным: из-за радикального похудения страдает гормональная система, сердце, почки и другие внутренние органы. По рекомендации ВОЗ , нормой считается индекс в пределах 18,5 — 25, а значение 18 — показатель дефицита массы тела.

При этом подобные расчеты всегда дают лишь приблизительную оценку состояния организма, поскольку в них не учитывается возраст и пол человека.