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Женщины голодают ради фигуры Золушки
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Женщины голодают ради фигуры Золушки 

Рамблер 1 марта 2018
Фото: giphy.com
В сети набирает популярность новый и довольно пугающий флешмоб, цель которого — довести свой вес до "идеального" параметра в короткие сроки. Женщины высчитывают "золушкин вес" по специальной формуле.
Для подсчета нужно взять рост в метрах, возвести его в квадрат и умножить на 18. Таким образом, девушка ростом 164 сантиметра должна весить 48 килограмм, а для роста 170 сантиметров идеальный вес составляет 52 килограмма.
Пользователи Твиттера активно высчитывают свой идеальный вес и комментируют результаты: кто-то сокрушается, а кто-то радуется, что уже достиг цели. Однако многие считают эту затею глупой, опасной и просто смешной.
И они правы. Стремление добиться "золушкиного веса" может оказаться фатальным: из-за радикального похудения страдает гормональная система, сердце, почки и другие внутренние органы. По рекомендации ВОЗ, нормой считается индекс в пределах 18,5 — 25, а значение 18 — показатель дефицита массы тела.
При этом подобные расчеты всегда дают лишь приблизительную оценку состояния организма, поскольку в них не учитывается возраст и пол человека.
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