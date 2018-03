Чем нас лечат: витамины

В чем разница между простыми витаминами за 500 рублей и «элитными» наборами за пять тысяч, нужно ли пить красное вино для здоровья, помогает ли сердцу коэнзим Q10, полезны ли L-карнитин и другие антиоксиданты и популярные компоненты БАД, включая экстракт гинкго, Indicator.Ru рассказывает в новом материале рубрики «Чем нас лечат».

С началом весны, когда свежие овощи и фрукты дорожают, а лучи солнца показываются редко, изнуренный зимой организм начинает ощущать нехватку витаминов. Конечно, сегодня весенний авитаминоз не встречается так часто, как, скажем, столетие назад. Однако в это время года многие начинают принимать различные добавки, чтобы восполнить недостаток полезных веществ в своем рационе. В аптеке нас встречают целые стеллажи разноцветных баночек и коробочек с мультивитаминами, и цена их может отличаться в десятки раз. В чем же разница?

Чтобы понять, что особенного в мультивитаминных добавках вроде Ортомола, мы заглянули в их состав. Помимо привычных минералов и витаминов, обозначаемых буквами латинского алфавита, в них оказались диковинные для простого смертного названия: ресвератрол, коэнзим Q10, L-карнитин и экстракт гинкго в различных сочетаниях (в зависимости от разновидности). Производители указывают, что их наборы подходят практически на все случаи жизни (для иммунитета, от стресса, для защиты сердца, суставов и так далее), созданы на основе множества клинических испытаний, однако ссылки на эти испытания на сайте не приведены, да и в PubMed рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых испытаний найти не удается. Возможно, эти исследования просто не опубликованы (если они существуют). Это объяснимо, ведь витамины — не лекарства, и требования к их регистрации не столь суровы. Давайте тогда обратимся к компонентам мультивитаминов, названия которых часто встречаются в разных биологически активных добавках.

Кудесник Q10

Сейчас кофермент Q10 (он же — коэнзим Q10, или убихинон) у всех на слуху. Волшебная субстанция, которая поддерживает сердце и сосуды, понижает артериальное давление, продлевает молодость. Однако обзоры Кохрейновского сотрудничества говорят об ином: исследования действия убихинона на людей с сердечной недостаточностью сомнительны, а отчеты об их результатах неполны.

Кохрейновская библиотека — база данных международной некоммерческой организации «Кохрейновское сотрудничество», участвующей в разработке руководств Всемирной организации здравоохранения . Название организации происходит от фамилии ее основателя — шотландского ученого-медика XX века Арчибальда Кохрейна, который отстаивал необходимость доказательной медицины и проведения грамотных клинических испытаний и написал книгу «Эффективность и действенность: случайные размышления о здравоохранении». Ученые-медики и фармацевты считают Кохрейновскую базу данных одним из самых авторитетных источников подобной информации: публикации, включенные в нее, прошли отбор по стандартам доказательной медицины и рассказывают о результатах рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследований.

Однако, согласно результатам другого исследования на 420 пациентах, это вещество повышает процент выживших после сердечных приступов в долгосрочной перспективе. Правда, до конца исследования дошло только 26% пациентов из группы плацебо и 15% — из группы коэнзима Q10. Для предотвращения сердечной недостаточности, как выяснили авторы еще одного кохрейновского обзора, эффективность коэнзима Q10 не доказана. По поводу артериального давления картина яснее: кохрейновский обзор 2016 года заключает, что с довольно большой вероятностью коэнзим Q10 давление не понижает.

Что это вообще за вещество? Оно присутствует в митохондриях («клеточных электростанциях», о работе которых мы подробнее рассказали в статье про Мексидол и антиоксиданты всех эукариотических клеток. Больше всего этого вещества в печени, сердце и почках. Коэнзим Q10 производится в организме самостоятельно благодаря слаженной работе целых 12 генов. Бывает, что функции некоторых из них нарушаются, но недостаток этого вещества даже анализ крови выявит с трудом (он скорее покажет, сколько вы получаете с пищей, а не сколько вырабатывают ваши собственные ткани).

Теоретически, вполне возможна ситуация, когда из-за нехватки убихинона будет страдать сердце человека, так как оно вырабатывает мало этого вещества или потребляет слишком усиленно. Однако это вовсе не повод думать, что коэнзим Q10 поможет всем пациентам кардиологического отделения. Пробовали лечить этим веществом и болезнь Альцгеймера, и болезнь Паркинсона, и целый ряд других заболеваний (включая онкологические), но пока безуспешно.

Поиск истины в вине и реликтовое дерево

Своей ролью в организме (и производством внутри него естественным путем) похож на пресловутый коэнзим и L-карнитин, другой частый гость упаковок с дорогими витаминами. Научные обзоры сообщают, что есть некоторые данные в пользу того, что L-карнитин в ацетилированной форме уменьшает боль при периферической нейропатии (поражение периферических нервов), но таких исследований мало. При деменциях (поражениях когнитивных способностей), согласно кохрейновскому обзору 2003 года, L-карнитин, скорее всего, никак не поможет. Пытались применять его и при депрессии. Но, как заключил мета-анализ, вышедший в научном журнале Depression and Anxiety в 2014 году, клинические испытания для этого состояния малочисленны, в их результатах могут быть искажения, а механизм того, как L-карнитин может влиять на депрессивные симптомы, неясен.

Ресвератрол — то самое полезное вещество, из-за которого СМИ время от времени облетают новости о пользе умеренного потребления красного вина. Он содержится в винограде, малине, чернике, арахисе и шелковице. В многочисленных исследованиях он продлевает жизнь дрозофилам и червям (см. статью 2011 года в Nature), рыбкам (тут уже нужно читать статью в Current Biology), переевшим жиров мышам (см. статью 2006 года в Nature) и другим животным. Правда, на продолжительности жизни и здоровье сердца человека, как показали мета-анализы исследований на эту тему, прием ресвератрола не сказывается. Самый впечатляющий эффект — едва заметное (на 2 мм ртутного столба) снижение систолического давления у диабетиков, принимавших добавку с ресвератролом, — был отмечен в обзоре 2018 года в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Излечить рак, согласно обзору исследований на эту тему в журнале Toxicology and Applied Pharmacology, ресвератрол не помогает, даже если его употреблять в очень больших количествах.

После разочарования в плодах виноградарства хочется поинтересоваться, поможет ли прожить дольше экстракт реликтового дерева гинкго. Или, может быть, он сделает нас умнее? Однако, хотя это растение многие века известно в традиционной медицине и добавляется чуть ли не в каждую вторую уважающую себя БАД, его всестороннее изучение не принесло ожидаемых плодов. Так, мета-анализ (обзор очень большого количества статей) в Human Psychopharmacology не обнаружил никаких эффектов гинкго на память и внимание у здоровых людей, а кохрейновский обзор 2009 года не нашел доказательств, что экстракт гинкго поможет людям с болезнью Альцгеймера. Восстанавливаться после ишемического инсульта (см. обзор 2005 года), бороться с гипертонией (о ней данные в статье в Phytomedicine), а также заболевания периферических артерий (о них рассказывается в обзоре посвежее — 2013 года) экстракт гинкго тоже не помогает.

Обоюдоострый эффект витаминов

Если говорить о самих витаминах, их польза никем не оспаривается. Однако их должно быть достаточно количество, а избыток может скорее навредить, чем помочь. В журнале Annals of Internal Medicine в 2014 году была опубликована обновленная версия рекомендаций Американской рабочей группы по профилактическим мероприятиям. Согласно этому документу, витамины и биодобавки не снижают риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых взрослых пациентов моложе 50 лет, не беременных и не страдающих от гиповитаминоза. Там же указано, что чрезмерные дозы жирорастворимых витаминов (например, A и E, особенно среди курильщиков) только повышают риск заболеть раком.

Витамин С, который с легкой руки дважды нобелиата Лайнуса Полинга начали применять в огромных дозах при простуде и даже против рака, на деле не оправдал этих надежд. Более того, как, например, сообщает обзор в научном журнале The Oncologist, при чрезмерном потреблении аскорбиновая кислота тоже может только увеличить вероятность развития онкологического заболевания. Она же может стать причиной образования камней в почках.

Так что не стоит надеяться, что ударные количества витаминов внезапно излечат рак: по сути, им неподвластна даже простуда (об этом мы подробнее рассказывали в статье про мед, чеснок, лимон и другие «бабушкины средства» от этого недуга).

Не забывайте, что каждый витамин предотвращает только авитаминоз. Например, витамин С побеждает цингу, а витамин А — куриную слепоту. Витамин D может быть полезен в условиях суровой российской зимы, когда мы подолгу не видим солнца, так как он вырабатывается благодаря ультрафиолету. Но и здесь лучше сделать все по уму: сдать анализ и попросить врача прописать нужную дозировку.

Дорогие и дешевые: в чем разница?

Кстати, о дозировках: возможно, именно ими и отличаются сверхдорогие (как Ортомол) и «обычные» витамины (вроде Алфавита), продающиеся в аптеках за условные 500 рублей. Известно, что некоторые микроэлементы и витамины усиливают действие друг друга, а другие, наоборот, мешают. Так, доля магния и кальция в мультивитаминных комплексах зачастую выше, чем других витаминов, поэтому их применяют отдельно. Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) могут усиливать действие друг друга, а витамин С повышает усвояемость железа. Беременным может недоставать одних веществ (того же кальция), а веганам — других (тех, что они недополучают с мясом), и учитывать это тоже полезно и важно. Но это вовсе не новая идея, и потому разделение суточной нормы веществ на несколько разных таблеток можно найти даже в недорогих российских препаратах.

Однако, как показывает исследование компании ConsumerLab, тестирующей продукты и лекарства, в 46% продающихся в США мультивитаминов были проблемы с количественным составом. Из выборки в 50 мультивитаминных комплексов различных марок (с добавлениями микроэлементов) 12 содержали намного меньше (до 24%) или намного больше (до 157%) витаминов A, D, фолиевой кислоты или кальция, чем указано на упаковке. В некоторых из них содержание действующих веществ было выше безопасного уровня — то есть, такие добавки могут принести организму больше вреда, чем пользы. Это могло быть следствием неаккуратного производства, при котором количественный состав таблетки плохо контролируется, или просто неверных данных о том, сколько организму нужно разных веществ.

Такое возможно только для витаминов и других БАД, которые зарегистрированы именно как пищевые продукты, добавки, а не лекарства, поскольку в лекарствах такие нарушения чреваты риском для жизни и здоровья. Кстати, в США очень многие из упомянутых выше веществ не получили одобрения Food and Drug Administration (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA) для лечения чего бы то ни было, так что неудивительно, что они зарегистрированы именно как пищевые добавки. Что бы ни говорили рекламщики, грамотный производитель обязательно напишет на БАДах и витаминах, что они не являются лекарством.

Понятно, что если усиленно следить за качеством продукции, она будет стоить дороже. Но при этом нужно задумываться, стоит ли игра свеч. Во-первых, если у вас нет симптомов выраженного авитаминоза и витаминов вам не назначил врач (желательно после анализов), если вы взрослый здоровый человек, не беременны, не живете в условиях полярной ночи, не страдаете от скудного однообразного питания — возможно, добавки вам и не нужны, и организм получает витамины в достаточном количестве. Во-вторых, польза многих веществ в биодобавках сомнительна и не доказана. В-третьих, даже для общеизвестных и давно изученных витаминов вроде A или C рекомендованные разными организациями в сфере здравоохранения дозы могут немного отличаться. Что уж говорить о каком-нибудь коэнзиме Q10, сама целесообразность приема которого под вопросом.