8 опасных пищевых добавок

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев рассказал BeautyHack, как пищевые добавки влияют на организм и каких из них нужно избегать в составе продуктов.

Чем короче срок годности продукта, тем больше вероятность, что в его составе минимум консервантов и максимум натуральных ингредиентов. Какова вероятность того, что 100% фруктовое пюре сможет «выжить» без холодильника несколько недель? Никакой — фруктовые кислоты через день начнут ферментироваться. Другое дело, если производитель добавил в него консервант либо сделал из искусственных ингредиентов, что тоже не исключено (все же понимают различие между «Юппи» и «фрешем»)? Кстати, о соках. Получить витамины можно только из свежевыжатых — например, аскорбиновая кислота (витамин С) начинает моментально разрушаться при контакте с кислородом и солнечным светом.

Пищевые добавки используют для придания вкуса, цвета, консервирования. Индекс Е был введен для маркировки еще в 1953 году. Цифры после него обозначают тип добавки: от 100 до 199 — это красители, от 200 до 299 — консерванты, Е300–Е399 — вещества, замедляющие окисление, Е500–Е599 — разрыхлители, Е600–Е699 — ароматизаторы и усилители вкуса, 900 — 9991 — вещества, уменьшающие вспенивание, 100–Е1105 — ферменты и биологические катализаторы.

Как добавки влияют на организм?

Единого мнения, какие добавки безопасны, у специалистов разных стран нет. Более 40 лет в Европе был разрешен краситель Е128, придающий розовый цвет мясным продуктам. Не так давно были проведены исследования, доказавшие, что эта добавка канцерогенна. После этого краситель Е128 был запрещен везде.

При регулярном употреблении продуктов с искусственными пищевыми добавками внутренние системы и органы могут дать сбой — они имеют свойство накапливаться.

Самая распространенная реакция — аллергия. Пищевые добавки могут стать причиной обострения дерматологических заболеваний (псориаз), желудочно-кишечных расстройств, интоксикаций, проявляющихся в виде головных болей, быстрой утомляемости, сонливости.

Понять, какой именно продукт и используемая в нем пищевая добавка спровоцировали проблему можно только методом исключения. Хотел бы обратить внимание: аллергия — не только кожная реакция в виде сыпи! Она может проявляться и виде невозможности усвоить какое-либо вещество (гиполактозия, целиакия) и в виде реакции со стороны ЖКТ — например, воспаления ворсинчатого аппарата кишечника. Внешне это может никак не проявляться долгое время. Но организм будет недополучать полезные вещества и со временем это может привести к обострению хронических заболеваний и развитию новых.

Казнить, нельзя помиловать

Список вредных, но при этом разрешенных добавок велик: E102, E122, E129, E104, E621, E951, E211, E151, E133, E213, Е124, Е110, Е221, Е320, Е220 — это лишь небольшая часть.

Расскажу о некоторых более подробно.

Аспартам Е951. Второй по популярности подсластитель. Используется в производстве шоколада, жевательной резинки, конфет и драже, а также выпускается как самостоятельный продукт. Но это достаточно сильный аллерген, который может стать причиной бессонницы и развития депрессивных состояний.

Регулятор кислотности Е338. Вредная добавка в пищу, которую применяют при производстве сыров и мясных изделий, вытесняет кальций из зубов и костей, что приводит к кариесу и остеопорозу.

Консервант Е220 (диоксид серы). У нас в стране его чаще всего используют при производстве сушеных, консервированных и замороженных овощей, джемов, мармеладов, повидле, вяленой и соленой рыбы, колбасных изделий. Консервант предотвращает ферментативное брожение в винах — туда его тоже добавляют. Диоксид серы токсичен для организма — вызывает аллергические реакции (особенно у тех, кто страдает от астмы), разрушает тиамин — витамин В1.

Пищевой краситель Е104 (желтый хиниловый). В пищевой промышленности краситель используют при производстве копченой рыбы, леденцов, жевательной резинки. В сентябре 2009 года Европейское агентство по пищевым стандартам (EFSA) снизило его допустимую суточную норму с 10 мг/кг веса до 0,5 мг/кг. Е104 может вызывать реакции со стороны кожных покровов (крапивница), приступы удушья и стать причиной гиперактивности у детей.

Консервант Е320 (бутилгидроксианизол). Это консервант применяют при производстве жирсодержащих продуктов для предотвращения окисления и появления неприятного запаха. Многие специалисты считают его канцерогенным и токсичным, несмотря на отсутствие официального запрета на использование.

Краситель Е124 (понсо 4R). Краситель популярен у производителей кондитерских изделий, мороженого, мясных и рыбных консервов. В нашей стране его исследования продолжаются до сих пор, несмотря на официальный запрет использования в США, Финляндии и Норвегии.

Е124 — сильный аллерген, и даже допустимая безопасная суточная доза может вызвать нежелательную реакцию организма (особенно у детей).

Разрыхлитель Е340. Его используют при изготовлении плавленых сыров, хлебобулочных изделий. Е340 встречается в сгущенном молоке, фруктовом льде и кисломолочных продуктах. Добавка способствует повышению холестерина в крови и вызывает расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

Усилитель вкуса Е621 (глутамат натрия). Этот «товарищ» в представлении не нуждается. Добавка оказывает возбуждающее воздействие на клетки головного мозга, способна вызывать пищевую зависимость, может стать причиной аллергических реакций, проблем с пищеварением, обострения гастрита.