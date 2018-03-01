Грудное вскармливание защитит от болезней сердца

Женщины, которые кормят ребенка грудью не менее 6 месяцев, имеют больше шансов избежать болезней сердца. Ученые обещают, что такая защита будет длиться до 15 лет.

Исследования ученых из Университета Питтсбурга показали, что в процессе кормления грудью увеличивается уровень так называемого «хорошего» холестерина, а количество жиров в крови снижается.

Грудное вскармливание также снижает плотность сонной артерии, которая снабжает голову обогащенной кислородом кровью. Зависимость в этом случае самая прямая: чем более широкий диаметр у артерии, тем ниже риск инсульта. Опираясь на результаты исследования можно утверждать, что лактация и грудное вскармливание имеет большое значение не только для ребенка, но и для матери.

Однако исследователи отмечают, что все полученные данные касаются женщин, которые не страдали от повышенного артериального давления во время беременности. В противном случае грудное вскармливание не оказывало должного эффекта.