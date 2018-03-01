Ещё
Грудное вскармливание защитит от болезней сердца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грудное вскармливание защитит от болезней сердца 

Рамблер 1 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Женщины, которые кормят ребенка грудью не менее 6 месяцев, имеют больше шансов избежать болезней сердца. Ученые обещают, что такая защита будет длиться до 15 лет.
Исследования ученых из Университета Питтсбурга показали, что в процессе кормления грудью увеличивается уровень так называемого «хорошего» холестерина, а количество жиров в крови снижается.
Грудное вскармливание также снижает плотность сонной артерии, которая снабжает голову обогащенной кислородом кровью. Зависимость в этом случае самая прямая: чем более широкий диаметр у артерии, тем ниже риск инсульта. Опираясь на результаты исследования можно утверждать, что лактация и грудное вскармливание имеет большое значение не только для ребенка, но и для матери.
Однако исследователи отмечают, что все полученные данные касаются женщин, которые не страдали от повышенного артериального давления во время беременности. В противном случае грудное вскармливание не оказывало должного эффекта.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность35
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение