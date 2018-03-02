9 вещей, которые вы не знали о сайклинге

Разбираемся, почему безудержные занятия на велотренажерах так полюбились всем неравнодушным (и даже равнодушным) к спорту и что еще о них надо знать. P. S. Осторожно, сайклинг вызывает привыкание!

В общих чертах сайклинг можно описать как велосипедную гонку по живописным пейзажам в обстановке модного клуба. Во время тренировки группа крутит педали под бодрящую музыку, соревнуясь на скорость и количество потраченных калорий. Не удивительно, что такой формат фитнеса сразу запал в душу даже самым ленивым и равнодушным к спорту. Мы расспросили Николая Климова , мастера спорта и тренера студии Cycle клуба «ФитнесМания», о фактах, которые вы не знали о сайклинге.

Подходит для беременных

Многие боятся физической нагрузки во время беременности, но зря. На самом деле сайклинг имеет массу преимуществ: облегчит боль в спине, повысит настроение, улучшит сон, а еще поможет быстрее восстановиться после родов.

Поможет справиться со стрессом

В нынешнем диком темпе жизни, сайкл стал неплохим способом снять стресс и перезапустить организм, оставив свои заботы где-то перед входом в студию. Тут вам и приглушенный свет, и громкая музыка, создающие своего рода медитацию для вечно уставших жителей мегаполиса. Можно даже повторять мантру «Ом» во время забега.

Дает тренировку всего тела

А не только ног, как вы сперва подумали! Во время тренировки прокачиваются мышцы пресса, спины и даже рук (если вы выполняете упражнения на верхнем уровне сайкла, конечно же). Многие сайкл-классы включают в себя элементы танца (например, Cycle Party), отжимания или имитацию езды на горном велосипеде, задействуя почти все группы мышц! А вам слабо?

Ведет к здоровому сердцу

Забег на велотренажере — это интенсивная кардиотренировка, которая позволяет укрепить сердце, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и нормализовать дыхание. Переводим в цифры — сайклинг способен уменьшить риск заболеваний сердца на 50%.

Эффективнее беговой дорожки

Любите бегать больше, чем Форест Гамп? Придется переключиться на сайклинг! Судите сами: всего за 45 минут тренировки сжигается от 400 до 800 калорий! Сложно найти тренировку, которая может привести к таким крутым результатам, еще и за короткое время. А все потому, что довольно редко можно увидеть человека, который лениво крутит педали на сайкле.

Не требует большого мастерства

В отличие от многих других групповых тренировок, сайклингом под руководством тренера могут заниматься даже люди с нарушенной координацией движений. Надо просто понять базовые техники, выбрать тот темп тренировки, который вам будет по зубам. Кстати, для этих занятий даже не нужна специальная физическая подготовка. Все, что нужно сделать — это слушаться тренера и получать удовльствие и драйв!

Учитывает особенности вашего тела и состояние здоровья

Программа, установленная на сайкл-тренажерах (например, TechnoGym) позволяет ввести все ваши параметры и учесть особенности организма. Есть даже встроенные датчики, которые будут отслеживать ваш пульс и не дадут перестараться. Здесь кроется еще один бонус сайклинга — на следующее утро вы не будете хромать и плакать из-за боли в мышцах и даже сможете продолжить тренировки, что особенно важно для новичков.

Помогает преодолеть страх перед посещением фитнес-зала

Верите или нет, но многие люди каждый день откладывают походы в зал из-за того, что стесняются своей физической формы. Все эти мучительные переживания останутся позади после первой же сайкл-тренировки. Командный дух, обстановка плюс мотивирующие слова тренера — и вот мы уже набрались смелости, раскрепостились и начали заниматься в полную силу, отбросив все сомнения!

Подходит для достижения любой спортивной цели

Набрать мышечную массу, сжечь калории, избавиться от надоевшего целлюлита, достичь идеального тела, обрести мотивацию, повысить координацию или гибкость — какую бы цель вы не ставили перед походом в зал, сайклинг — это то, что вам нужно. А все потому, что он задействует все группы мышц и помогает воплотить любую спортивную мечту.