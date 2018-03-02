5 полезных привычек фитнес-моделей

Признайтесь, что вы часто задавались вопросом, как моделям фитнес-бикини удается сохранять тело в прекрасной форме, не только в соревновательный период. Дарья Василенко, амбассадор сервиса доставки здорового питания Grow Food, а также абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини, рассказала BeautyHack про привычки, которые помогают фитнес-моделям поддерживать себя в тонусе круглый год.

Дарья Василенко уверена, что полезные привычки — залог не только рельефного тела, но и помогает сохранять отличное расположение духа, поддерживать здоровье и мозг в тонусе.

Мыслите позитивнее

Человек — био-психо-социо-духовная модель. Он не может существовать без одного из перечисленных элементов. А построение грамотного пищевого поведения напрямую связан с балансом в этих сферах жизни человека. Правильное настроение, с которого вы начинаете свой день позволит подготовить почву для коренных изменений не только в своей голове, но и отразится на физике тела. Посмотрите картинки, которые вас мотивируют, почитайте позитивные статьи или книги, а также улыбка и объятия любимого человека всегда станут плюсом.

Боритесь с недосыпами

Приучите себя спать не меньше 6 часов в день, а лучше — 8, и ложитесь строго до 23:00. Спустя неделю-две вы ощутите на себе положительные изменения, которые отразятся не только на внешности и бодром состоянии духа, а также заметите, что сладкого и мучного хочется гораздо меньше. Многие исследования доказывают, что люди, склонные хронически недосыпать, больше подвержены набору лишнего веса.

Контролируйте водный баланс

Вода — источник жизни, которая участвует во всех процессах работы организма: в жировом, углеводном и тепловом обменах. Сохранение хорошей физической формы напрямую зависит от количества воды, которую вы выпиваете в день. Также вода позволяет уменьшить количество приступов голода в период поддержания диеты и отличить истинный голод от жажды.

Будьте в движении

Мы часто говорим о том, что 30% успеха — регулярная физическая нагрузка. Но не стоит забывать, что тренировки это всего лишь 4-6 часов в неделю. Более весомый вклад играет поддержание регулярной физической активности. Попробуйте предпочесть пешие прогулки автомобилю или выбирайте с семьей и друзьями активные виды отдыха — лыжи, велосипедные прогулки. Главное — больше двигайтесь!

Пусть основу рациона составляют натуральные продукты

Наверняка вы слышали о понятии «чистое питание»? Когда основа вашего ежедневного меню ­­— чистые продукты: мясо, бобовые, зерновые, свежие овощи, фрукты, проростки. Откажитесь полуфабрикатов, сходите на рынок и купите свежее мясо и овощи. Замените насыщенные солью и сахаром соусы в пользу оливкового, кунжутного, льняного масел. Поначалу вам будет казаться скудным такой рацион, но прочувствовав истинный вкус продуктов, вы начнете получать удовольствие от изменений в образе жизни.

Все пять привычек очень простые, а главное — легко интегрируются в жизнь без стресса для организма. Попробуйте следовать этим принципам в течение 21 дня, и вы заметите, что нет ничего сложного в поддержке красивого и рельефного тела, главное — системность.