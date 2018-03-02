Нужно ли выбрасывать зубную щетку после болезни

После болезни принято менять постельное белье, стирать полотенца и хорошенько дезинфицировать посуду, которой вы пользовались. Эти простые действия помогают избавиться от бактерий, которые могли остаться после продолжительной простуды.

Но задумывались ли вы о том, нужно ли в таких случаях выбрасывать зубную щетку?

Стоматологи однозначно заявляют, что такой необходимости нет. Вы можете смело чистить зубы одной зубной щеткой, не меняя ее после каждой перенесенной простуды. Бактерии, которые так или иначе останутся на ней, уже не смогут навредить, поскольку ваш организм выработает необходимые антитела.

Но, конечно, не следует забывать о том, что зубную щетку нужно менять каждые три месяца, независимо от того, насколько новой она выглядит.