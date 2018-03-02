10 повседневных вещей, убивающих ваше здоровье

Вы стремитесь правильно питаться и хоть иногда для очистки совести делать упражнения. Но здоровье достигается не только отказом от шаурмы в пользу салата и символическим подъемом гантелей. Еще неплохо бы критически посмотреть на свои ежедневные привычки, которые далеко не безобидны.

“Умный журнал” рассказывает о знакомых каждому опасных реалиях современной жизни и о том, как снизить их негативные последствия.

Сидячий образ жизни

Большую часть дня мы проводим в сидячем положении. Мы сидим в транспорте, сидим на работе, а вечером отдыхаем, сидя на диване или перед компьютером.

Так мы получаем примерно 13 часов полного бездействия в день.

Бесчисленные исследования показали, что сидячий образ жизни может оказывать негативное воздействие на физическое и психическое здоровье. Оно повышает риск развития рака, диабета, снижает концентрацию внимания и производительность.

Что делать?

Не стоит впадать в панику и тут же записываться на марафон. Вставайте во время рекламных пауз, паркуйте автомобиль дальше от входа. А об упражнениях, которые можно выполнять прямо на рабочем месте, не рискуя распугать коллег, мы уже рассказывали ранее — 10 способов стать здоровее с минимумом усилий.

Нарушенный режим сна

Недостаток сна может привести к диабету, ожирению, депрессии, гипертонии и заболеваниям сердца. Если вы будете мало спать, ваш мозг не сможет нормально функционировать, а это грозит снижением трудоспособности, проблемами на работе и риском уснуть за рулем.

Что делать?

Придумайте расслабляющий ритуал, который поможет вам уснуть: примите ванну, послушайте спокойную музыку. Откажитесь от вечернего употребления кофеина и алкоголя. Постарайтесь придерживаться режима даже в выходные. Да, это тяжело, ведь соблазн лечь под утро велик, если завтра можно будет отоспаться.

Регулярный цикл сна включает для мозга и тела режим, во время которого они расслабляются и восстанавливаются.

Пить кофе натощак

Исследование, опубликованное в 1980 году Американским журналом диетического питания, выявило, что кофеин способен запустить ваш метаболизм и помочь в борьбе с лишним весом у полных людей. Но это вовсе не значит, что следует начинать свое утро, вливая в себя гигантскую чашку кофе.

Когда мы спим, наш организм испытывает нехватку воды. В это время тело может испытывать обезвоживание. Особенно в зимние месяцы, когда в квартире на полную работает отопление, а воздух очень сухой.

Если сразу после пробуждения выпить чашку кофе, это высушит и без того обезвоженный организм.

Что делать?

Перед тем, как добраться до кофеварки врачи советуют восстановить баланс жидкости парой-тройкой стаканов воды.

Работа на износ

В современном обществе, одержимом идеей продуктивности, человек вынужден решать как можно больше задач. Но постоянное чувство ответственности и скачки от одной задачи к другой неизбежно приводят к эмоциональному выгоранию. Если вы ежедневное самочувствие находится в диапазоне между измотанным, занятым, тревожным и сердитым, то вы на пути к хроническому стрессу.

Что делать?

Один из способов, с помощью которого вы можете потихоньку снимать с себя непосильную нагрузку, — начать вежливо и тактично отклонять те просьбы, на которые у вас объективно нет времени. Говорить людям «нет» — тоже искусство и вам неплохо бы его освоить.

Для начала попробуйте выражать обоснованный отказ хотя бы раз в неделю.

Диагнозы по интернету

У вас вскочил прыщ, вы вбиваете в поисковик свои симптомы, обнаруживаете, что у вас рак всего в последней стадии и потихоньку прощаетесь с жизнью. Знакомо?

Киберхондрия, или кибер ипохондрия может вызвать у человека лишнее беспокойство и тревожность из-за заболеваний, которыми он не страдает, но боится обратиться ко врачу.

Есть и обратная сторона: на форуме человека уверяют, что с ним все в порядке и все «само пройдет». В действительности ему нужна квалифицированная помощь, но он верит советчикам из Интернета, упуская драгоценное время.

Что делать?

Если вам кажется, что с вами что-то не так, лучше воздержаться от соблазна набрать симптомы в поисковике, а посетить терапевта. Уверены, что с вероятностью 80% ваша болезнь окажется как минимум преувеличенной.

Перекус «на автомате»

Вы не глядя запихнули в себя бутерброд, пока составляли деловое письмо. «Сделал два дела сразу», — победно думаете вы.

Но такое неосознанное питание может привести к массе проблем с пищеварением.

Когда мы едим неосознанно, сигнал о насыщении медленнее доходит до мозга. Это может привести к перееданию и набору лишнего веса.

Осознанное питание и тщательное пережевывание приводит к лучшему усвоению питательных веществ, регуляции сахара в крови и является профилактикой переедания.

Наклон над телефоном

Когда мы долго смотрим в экран телефона, наша голова находится в наклоне, оттягивая шею вниз. Но шея человека не рассчитана на такое долгое положение в наклоне. В результате возникает напряжение в связках и шейных дисках, артрит шейного отдела и боль.

Врачи рекомендуют держать телефон вертикально, чтобы голова, спина и шея не наклонялись вниз. Это поможет избежать и появления двойного подбородка.

Поначалу людям в метро будет казаться, что вы пытаетесь их сфотографировать, но очень скоро вы перестанете обращать на это внимание, а ваш позвоночник скажет вам спасибо.

Одержимость соцсетями

Представьте, что вам придется заблокировать телефон и не иметь к нему доступа в течение одного часа. Возникнет ли у вас чувство беспокойства?

Люди — социальные существа, поэтому нормально иметь постоянное стремление к взаимодействию. Проблема начинается, когда люди удовлетворяют потребность в общении только за счет социальных сетей и без конца обновляют новостную ленту.

Одержимость соцсетями не только дает искаженные представления о мире, но также оказывает негативное влияние наше психическое здоровье.

Слезть с «социально сетевой иглы» можно как жесткими методами — удалив приложения, так и постепенно. Попробуйте заряжать телефон в другой комнате, а в это время заняться теми делами, которые давно откладывали.

В некоторых дружеских компаниях все присутствующие кладут телефоны в центр, а тот, кто первым сорвется, должен заплатить некий штраф. В следующий раз предложите и вы друзьям такое пари.

Плохая гигиена зубной щетки

Ваш ежедневный инструмент для чистки зубов — это выгребная яма из микробов, бактерий и даже фекальных частиц, если у вас совмещенный санузел.

Не оставляйте свою щетку открытой, ведь каждый смыв воды будет лишь множить заразную колонию на щетине. И уж точно не стоит делить ее с кем-то еще, ведь тогда к вашим бактериям добавятся еще и чужие.

Меняйте щетку каждые три месяца и избегайте ее соприкасания с щетками других членов семьи.

Смотреть в экран целый день

Экран мобильного телефона и других устройств излучает короткое волновое высокоэнергетическое свечение, которое оказывает отрицательное влияние на здоровье, но особенно страдают глаза. Постоянное воздействие синего излучения от телефона вызывает напряжение глаз, их помутнение, красноту, сухость и головные боли. В Московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца давно отмечают, что из-за бесконтрольного пользования компьютером близорукость сильно «помолодела».

В идеале при работе за монитором нам следует брать короткий перерыв каждые 20 минут. Важно, чтобы во время этого перерыва мы не хватались на мобильный телефон или планшет, иначе не будет никакого смысла.

Если вы хотите проявить хоть какую-то заботу о своем здоровье, но не знаете, с чего начать, эти небольшие изменения — именно то, что вам нужно.