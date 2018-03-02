Народная медицина: работает или нет

Тамара Пяткина, врач высшей категории, детский кардиолог

В последнее время идут, я бы сказала, ожесточенные споры о методах лечения, отличных от традиционной медицины. И эти споры очень смахивают на заказ крупных фармацевтических фирм. Почему я так думаю? Да потому, что уж очень агрессивные публикации и высказывания постоянно встречаю на данную тему. Причем как на профессиональных сайтах, так и в популярных журналах и газетах. Я наблюдаю настоящую лавину статей против народной медицины (кстати, раньше ее называли как раз традиционной медициной, в отличие от современной, потому что это народные способы лечения).

Что подразумевается под этим понятием? Да практически все, что не входит в перечень лекарств (препараты фармацевтических фирм) и методов так называемой доказательной медицины. Сюда сваливают и лечение травами, и гомеопатию (которую хулители часто путают с фитотерапией), сюда же попадает и активно пропагандируемая некоторыми горе-лекарями уринотерапия, БАДы и много чего другого, на самом деле к народной медицине не имеющего никакого отношения.

Действительно, много мошенников хотят заработать с помощью сомнительных методик лечения и препаратов, которые в лучшем случае никак не повлияют на организм, а в худшем — могут сильно навредить. Говорить о сомнительных методах, способах лечения и средствах лечения я не буду, а вот о проверенных веками народных средствах поговорить хочется.

Если вы заметили, в аптеках сейчас трудно найти дешевые препараты, которые довольно широко и эффективно применялись в недалеком прошлом. Многие из них были на основе растительного сырья. Например, терпингидрат — простой, доступный, работающий препарат от кашля на основе термопсиса (стоил в прямом смысле копейки). Не поймите меня неправильно, сейчас в аптеках можно найти огромное количество препаратов на основе лекарственных трав. Но чаще всего они многокомпонентные, импортные и недешевые. Хорошие растительные препараты, помогающие при самых различных заболеваниях, работающие лекарства от кашля, насморка, синуситов — это стодаль, синупрет, «Доктор Мом» и другие; препараты, помогающие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек, — хофитол, полин, урсосан…

Чем эти препараты, в отличие от химических, привлекательны? Прежде всего, как правило, отсутствием побочных эффектов. Конечно, у вас может быть непереносимость каких-то отдельных компонентов, каких-то конкретных трав, но об этом необходимо знать заранее, а при подозрении на аллергическую реакцию надо протестировать небольшое количество препарата и посмотреть, понаблюдать (в течение нескольких часов) за своим самочувствием, прежде чем проводить полный курс лечения.

Кроме того, препараты (настои, настойки, отвары, сиропы, пилюли, капсулы) на растительной основе действуют мягче и переносятся легче, чем химические лекарства. Я считаю, что любое заболевание (если только это не жизнеугрожающая ситуация!) надо начинать лечить именно с помощью народных средств. Как было в старые добрые времена. Человек заболел, простыл, насморк, болит горло и т. д. (типичные проявления ОРВИ) — с чего начинаем лечение? Постельный режим (если температура), полоскание горла (ромашка, календула, эвкалипт), теплое обильное питье, в том числе чай с медом, малиновым вареньем. Конечно, если температура поднялась выше 38 градусов, принимаем жаропонижающие препараты.

А сейчас, как правило, приходит домой доктор по вызову и рекомендует определенный набор препаратов. Часто антибиотики (даже когда нет для этого оснований, «для профилактики», чего не надо делать никогда!), препараты-иммуномодуляторы (которыми пытаются подменить собственный иммунитет человека!). Врач не дает самых простых рекомендаций, испокон веков применяемых при лечении ОРВИ. Поэтому пациенты лечатся препаратами более суровыми, химическими, а при необходимости (бактериальные инфекции или осложнения) сразу принимают антибиотики. Но никогда антибиотик не назначается для профилактики осложнений! Только при наличии бактериальных инфекций (ангина стрептококковая, например).

Но вернемся к обозначенной теме — народной медицине. Не надо забывать о ней ни врачам, ни пациентам. Начинать лечение при ОРВИ, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы надо именно с нее, а при возможности и ограничиться ею. Я врач, поэтому вполне отдаю отчет своим словам и понимаю, что в ряде случаев без серьезных препаратов не обойтись! Но там, где можно, вам в помощь травы, гомеопатия, народные средства.