Где брать белки, если вы соблюдаете пост

Давайте честно: многие из нас берутся соблюдать пост не духовного очищения ради, а похудения для. И многие же к концу поста оказываются глубоко разочарованы. Почему?

Ожирение на фоне поста — сюжет многофакторный. В первую очередь он, как и любая диета, связан с принудительными ограничениями. И если еда вне поста была для вас одним из главных жизненных удовольствий, то утрата заставляет вас все время только о еде и думать. А пост в массовом сознании, в отличие от большинства диет, накладывает ограничения только по составу пищи, но не по ее количеству. Потому постящиеся ради диеты парадоксальным образом начинают больше есть.

Отсутствие белка — вторая (уже не психологическая, а физиологическая) причина переедания.

Третья — недостаток витаминов и микроэлементов, содержащихся в привычном рационе: отказавшись от молока, вы недополучаете кальций; отказавшись от рыбы, испытываете дефицит витамина D; оставшись без мяса, чувствуете нехватку незаменимых аминокислот. Организм мечется, пытаясь как-то это компенсировать, но попадает в собственную западню: мозг может анализировать и предлагать только знакомую пищу — из того списка, которым пользовался раньше.

Если вы в обычной (не постной) жизни редко включали в меню растительные белки, то и сейчас организм не испытывает в них потребности: они же ему незнакомы. А ведь спасение именно в них.

Пост на бобах

Ни для кого не секрет, что пост — это идеологическое обоснование вынужденного воздержания. Если переводить с языка религии на язык диетологии, то речь пойдет о локальном и сезонном питании.

В средней полосе России к началу весны в крестьянских хозяйствах заканчивались почти все продукты, припасенные с осени. А ничего нового пока не выросло. Скотину уже не забивали, потому что постоянные оттепели создавали сложности с хранением мясопродуктов. Те же оттепели сильно осложняли подледный лов рыбы. Сохранившееся зерно откладывалось на весенний посев — и народ в буквальном смысле оставался на бобах. Крепкие, хорошо засушенные, а потому не гниющие и не особенно любимые грызунами, бобы и горох составляли основу рациона.

Они и становятся едва ли не основным источником белка на период поста. Вы удивитесь, но перейдя исключительно «на бобы», то есть не смешивая фасоль и горох ни с мясом, ни с крупами, ни с другими овощами, вы, скорее всего, не столкнетесь с популярной «гороховой» проблемой — вздутием живота. И для предотвращения избыточного газообразования, и для ускорения варки любые бобовые желательно на ночь замачивать в холодной воде.

Однако решив за счет бобов проблему белковой недостаточности, вы все равно не сможете избежать гиповитаминоза.

Как жить без молока

На самом деле взрослый человек (особенно если он уже включил в рацион витаминно-минеральные комплексы) в молоке не нуждается.

Более того, если честно ограничивать себя в молочных продуктах, то вам придется отказаться от сдобного и песочного теста — один этот решительный шаг уже убережет вас от лишних килограммов во время поста.

Однако с привычками и искушениями бороться трудно, поэтому приходится искать замену. Соевый сыр и соевый майонез способны хотя бы на время утешить многих.

Соя и продукты из нее, например, сыр тофу — чемпионы по содержанию растительного белка. Ее даже часто сравнивают с мясом по составу и количеству аминокислот, необходимых организму. Можно употреблять пророщенную сою, добавляя ее в салаты, овощные рагу.

А с растительным молоком в наше время вообще ни у кого никаких проблем быть не должно. Соевое — самое высокобелковое, но не самое вкусное из возможных.

И, конечно, внимательно читайте состав на упаковке: очень часто в соевое и миндальное молоко добавляют ванилин (что не так страшно) и сахар (который существенно повышает калорийность продукта).