Вальс гормонов: как выбрать противозачаточные

Выбирать противозачаточные без врача не рекомендуется. Но мы подготовили для вас несколько базовых советов, которые могут помочь.

Современные гормональные контрацептивы представляют сочетание двух гормонов — эстрогенов и гестагенов в различных концентрациях. При самостоятельном выборе контрацептива можно ошибиться с необходимой именно конкретной девушке дозировкой того или иного гормона. Также существует ряд противопоказаний для начала приема оральных контрацептивов, о чем девушка может не знать. Нередко девушки делают выбор в пользу «экстренной» контрацепции (например, постинор), что отрицательно влияет на состояние их здоровья.

Современные противозачаточные микродозированные (содержат малые концентрации гормонов), представлены в различных формах для удобства применения: это могут быть привычные ежедневные таблетки, пластыри или вагинальные кольца для более редкого применения. Современные оральных контрацептивы доступны по цене, хорошо переносятся и оказывают благоприятное воздействие на состояние кожи и волос.

Для назначения ОК нужно посетить врача — акушера-гинеколога, который обсудит с пациенткой историю семейных заболеваний, состояние здоровья самой пациентки, а также назначит комплекс исследований: клинический и биохимический анализ крови, коагулограмму, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование мазка шейки матки.

Я не рекомендую самостоятельный подбор оральных контрацептивов и обращаю внимание на необходимость полноценного обследования перед назначением препаратов. ОК помогают нормализовать менструальный цикл, уменьшить объем кровопотери во время менструации, улучшить состояние кожи и волос и, конечно, защитить от нежелательной беременности.

С помощью оральных контрацептивов можно изменить продолжительность цикла и, например, провести запланированный отпуск без менструации. С уверенностью хочу развенчать некоторые мифы вокруг ОК: прием контрацептивов приводит к бесплодию — это миф, напротив, ОК могут быть назначены с лечебной целью. Второй миф о том, что нужно делать перерывы в приеме ОК. Современные исследования показывают, что длительный прием противозачаточных (в течение нескольких лет) не приводит к отрицательным последствиям в организме женщины, а работа яичников восстанавливается в следующем же цикле после отмены.

Также многие думают, что прием оральных контрацептивов приводит к увеличению веса. Но при соблюдении нормального рациона питания такого не произойдет.

При некоторых заболеваниях, например синдроме поликистозных яичников, ОК назначают с лечебной целью. Также я рекомендую противозачаточные как надежный метод контрацепции при нерегулярной половой жизни.