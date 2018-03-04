Как подтянуть тело: 4 совета тренера Ким Кардашьян

Кейт Бекинсейл, Гуннар Петерсон может смело заявлять, что фигуры Ким Кардашьян Дженнифер Лопес — это его рук дело. В Голливуде его имя известно благодаря системе функционального тренинга: вместо прокачивания мышц на тренажёрах Гуннар предлагает весёлые и азартные игры со скакалкой, верёвкой, отжиманиями и прыжками.

Гуннар Петерсон, звёздный тренер

— Я построил тренировочные комплексы на основе знакомых с детства упражнений — подтягиваний и отжиманий от пола. И мои подопечные сразу же поменяли своё отношение к тренировкам, которые перестали быть скучными и однообразными. Желание подтянуться или отжаться как можно большее количество раз и стало стимулом, заставляющим их работать. Гуннар Петерсон отмечает, что кроме посещения занятий в зале важно быть активным и следить за организмом и в повседневной жизни. Тем, кто хочет подтянуть своё тело, спортсмен напоминает о нескольких важных привычках, которые помогут в этом. 1. Спите ночью не меньше 7 часов

Исследования показывают, что полноценный здоровый сон оказывает решающее значение на рост и формирование мышц. Именно хороший отдых помогает оптимизировать спортивные результаты.

Журнал Medical Hypotheses опубликовал статью о влиянии сна на организм. Тестостерон и инсулиноподобный фактор роста играют важную роль в регуляции и стимулировании синтеза белка, который отвечает за укрепление мышечных волокон. При нехватке сна уровень этих гормонов снижается, что способствует деградации белка и разрушению мышц.

Здоровый же сон может улучшить качество и результативность тренировок в тренажёрном зале. В 2011 году было проведено исследование на 11 баскетболистах. Оно показало, что скорость бега и точность бросков повышались, когда спортсмены высыпались. 2. Пейте много воды во время тренировок (и в течение дня)

Есть два самых важных правила для формирования хорошего тела — достаточно спать и достаточно пить. Их несложно превратить в привычки, уверен Петерсон.

Для нормальной работы каждой клетке в теле нужна вода. Когда вы тренируетесь, теряете жидкость. Если её запас не пополнять, это негативно сказывается на результатах занятий. Исследования показали, что занятия спортом при обезвоживании снижают аэробную способность, а также увеличивают уровень воспринимаемого напряжения, иными словами — вы думаете, что занимаетесь усерднее, чем это есть на самом деле.

Не нужно пить по восемь стаканов воды в день — слушайте свой организм и пейте столько, чтобы не испытывать жажду. Своим клиентам Петерсон советует начинать утро со стакана воды, а с собой брать удобную бутылку и пополнять её при необходимости. 3. Думайте о качестве, количестве еды и о частоте приёмов пищи

Петерсон советует обращать внимание на то, что и когда вы едите. Продукты должны «работать» на вас, на ваши цели и потребности. Что касается приёмов пищи, главное правило — помнить, что нужно есть регулярно, а не голодать днём, срываясь к вечеру на жареные и жирные блюда.

Качество и количество тоже очень важно. Получаете ли вы все необходимые микроэлементы, достаточно ли вы едите овощей, белков и сахара. Нужно понять, не перекусываете ли вы больше, чем нужно организму, или, наоборот, возможно, не получаете достаточно энергии для тренировки. 4. Не утомляйте себя однообразными тренировками

Для занятий спортом важно не только дойти до зала, но и не повторяться там день за днём.

Проблема монотонных упражнений в том, что мышцы со временем приспосабливаются к нагрузке, которой их подвергают. Как только это произойдёт, мышцы остановят рост и вы перестанете видеть результаты занятий. Разные подходы к тренировкам помогают держать в тонусе все группы мышц. Этот совет относится не только к силовым упражнениям, но и к количеству километров, и наклону на дорожке, асанам в йоге, чередованию уровней в эллипсе.

Самое важное — быть честным с собой в том, насколько усиленно вы занимаетесь, и всегда идти вперёд, постоянно ставить себе новые цели.