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Похудеть можно без диет
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Похудеть можно без диет 

МедикФорум 5 марта 2018
Фото: МедикФорум
Большинство диет действительно способствуют расставанию с лишними килограммами, но стоит вернуться к привычному рациону, как все возвращается в прежние формы. Однако есть несколько простых способов, как сбросить вес без изнурительных диет и ограничений продуктов, при этом такой подход к похудению не приносит вреда организму.
МедикФорум собрал несколько простых правил, которые помогут победить лишний вес.
1. Очень важно найти единомышленника, с которым можно устраивать небольшие пробежки, делиться опытом и морально поддерживать друг друга. Это общение является стимулом и препятствует лени и срывам.
2. Визуальный обман привычек — также отличный способ убрать лишний вес. Например, с привычкой доедать все до последней крошки можно бороться при помощи маленького блюдца, заменив им обычные тарелки. Так порция будет меньше и съедать лишнее не будет смысла.
3. Занятия спортом важны для организма в любом случае, но при желании похудеть — они просто необходимы. Упор следует сделать на наращивание мышечной массы, занимаясь регулярно отжиманиями, аэробикой, выполняя упражнения с гантелями. Также можно употреблять больше белковых продуктов. При этом мышечная масса будет вытеснять жировую ткань.
4. Употребление большого количества жидкости также способствует похудению. Это связано с тем, что вода ускоряет обменные процессы все шлаки и токсины быстрее покидают организм.
Правила очень простые, но их регулярное соблюдение даст быстрый и длительный результат!
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