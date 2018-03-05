Похудеть можно без диет

Большинство диет действительно способствуют расставанию с лишними килограммами, но стоит вернуться к привычному рациону, как все возвращается в прежние формы. Однако есть несколько простых способов, как сбросить вес без изнурительных диет и ограничений продуктов, при этом такой подход к похудению не приносит вреда организму.

МедикФорум собрал несколько простых правил, которые помогут победить лишний вес.

1. Очень важно найти единомышленника, с которым можно устраивать небольшие пробежки, делиться опытом и морально поддерживать друг друга. Это общение является стимулом и препятствует лени и срывам.

2. Визуальный обман привычек — также отличный способ убрать лишний вес. Например, с привычкой доедать все до последней крошки можно бороться при помощи маленького блюдца, заменив им обычные тарелки. Так порция будет меньше и съедать лишнее не будет смысла.

3. Занятия спортом важны для организма в любом случае, но при желании похудеть — они просто необходимы. Упор следует сделать на наращивание мышечной массы, занимаясь регулярно отжиманиями, аэробикой, выполняя упражнения с гантелями. Также можно употреблять больше белковых продуктов. При этом мышечная масса будет вытеснять жировую ткань.

4. Употребление большого количества жидкости также способствует похудению. Это связано с тем, что вода ускоряет обменные процессы все шлаки и токсины быстрее покидают организм.

Правила очень простые, но их регулярное соблюдение даст быстрый и длительный результат!