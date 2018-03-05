Гормоны и еда: от чего зависит голод и ПМС

Слово «гормон» происходит от греческого слова hormonum — буквально импульс, и неспроста: гормоны действительно обладают способностью активировать клетки и органы в твоем теле. Гормон — мощная и непредсказуемая сила, но это не значит, что ее нельзя контролировать. Вот несколько вещей, которые вы должны знать о работе гормонов и о том, на что они влияют. Гормоны влияют на все

Гормоны — химические сообщения твоего тела. Они создаются в эндокринных железах и выделяются в кровь, чтобы достигать всех тканей. Они влияют на каждый процесс в организме, включая рост, настроение, сексуальное желание, репродуктивную функцию, голод, сон, эмоции и обмен веществ. По сути своей они — гонцы, рассказывающие организму как стоит поступить. И если гормоны не сбалансированы, это приводит к множеству проблем со здоровьем. С гормонами стоит дружить

У гормонов плохая репутация — люди постоянно жалуются на то, как они себя чувствуют. Когда тело сбалансированно, мы словно на пике: быстрый метаболизм, долгий глубокий сон. Обратите внимание на изменения настроения и то, как меняется чувство голода, чтобы освоить язык гормонов. Попробуйте пить больше воды, добавьте клетчатки в свой рацион и ложитесь спать вовремя — уже в ближайшее время вы поймете, как баланс выравнивается. Гормоны умеют делать фокусы

Порой голод — совсем не физическая потребность твоего тела в еде. И дело вовсе не в отсутствии силы воли. Иногда это просто влияние гормональных «сообщений», которые вызывают тягу к еде. Хочется чего-то молочного? Спросите свое тело: Я действительно хочу мороженое или я просто испытываю чувство, что оно мне нужно? Вполне возможно, голод скрывает другую потребность — в прогулке, в объятии или еще в чем-либо, что выработает окситоцин в вашем теле. Важно то, что ты дашь телу

Никто не собирается читать нотации, но злоупотребление алкоголем действительно влияет на уровень эстрогена, сахара в крови, ощущение голода и плотность костей. По данным Глобального лечебного центра, употребление белка, например, в яйцах и рыбе, также поможет устранить эстроген и сбалансировать работу печени. Сахар силен

Исследования показывают: сахар — настоящий наркотик, который вызывает привыкание. Гормон инсулин решает как перерабатывать энергию из пищи, которую ты потребляешь, и что с ней делать. Когда мы даем телу слишком много сахара, инсулин превращается из сжигающего жир друга в поглощающего жир врага. Сахар влияет на центры удовольствия в мозге и дает небольшие всплески допамина, а значит, если вы переусердствовали с сладким, тело будет жаждать еще больше, чтобы получить эту дозу еще раз. Это приводит к гормональному дисбалансу, вызывающему переедание, что в конечном итоге ведет к стыду и вине. Красное мясо влияет не лучшим образом

Эстроген — гормон, который стоит благодарить за то, что вы родились девушкой. Именно этот гонец говорит телу "быть женщиной". Но высокий уровень эстрогенов приводит к увеличению веса, удержанию воды и другим проблемам со здоровьем. А одна из причин повышения эстрогена — красное мясо. Дело в том, что мясо наполнено стероидными гормонами, что кардинально влияет на эстроген, а еще если вы сидите на диете с высоким содержанием мяса, то скорее всего не уделяете достаточно внимания клетчатке, которая является инструментом для стабилизации эстрогена. Если боретесь с тем, что вес растет беспричинно, вы часто отекаете и у вас регулярные перепады настроения — подумайте о сокращении красного мяса в своем рационе. Никто не любит кофеин

Кофеин вызывает повышение кортизола — ключевого гормона для сохранения жира и энергии. Иногда его называют гормоном стресса, потому что когда его уровень превышает определенный порог, он лишает чувства радости, не дает спать и влияет на вес. Если вы сильно волнуетесь, чашка кофе — последнее, что вам нужно. Попробуйте заменить её на черный чай или воду с лимоном. Ваше тело постоянно говорит о чем-то

Задавайтесь вопросами почаще, анализируйте, почему сегодня ваш желудок расстроен? Это кажется глупым и немного детским, но это поможет слегка притормозить, чтобы задуматься о том, что происходит внутри. Двигайтесь больше — упражнения и даже смех стабилизируют гормоны и создают еще больше эндорфинов, которые и приводят нас к отличному самочувствию.