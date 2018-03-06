Проблемы со здоровьем, от которых спасут контрацептивы

Мы не раз рассказывали вам о надёжности оральных контрацептивов, но теперь вместе с образовательным проектом «Smart-контрацепция*» решили составить список из неприятных и болезненных состояний, с которыми они помогают справиться. Татьяна Казначеева, к. м. н., врач акушер-гинеколог, опять нам в этом помогает.

Оральные контрацептивы могут помочь нормализовать вес

— Снижение массы тела (а не увеличение, как принято думать) при приёме оральных контрацептивов может происходить вследствие выведения лишней жидкости из организма, купирования симптомов предменструального напряжения и снижения аппетита на фоне хорошего настроения (отсутствие необходимости «заедать» стресс).

Оральные контрацептивы могут способствовать очищению кожи от угрей и акне

Оральные контрацептивы могут снижать уровень активных андрогенов в крови и повышать синтез особого белка в печени — он связывает мужские половые гормоны крови и делает их неактивными, из-за чего сальные железы кожи выделяют меньше кожного сала. Как результат — отсутствие новых высыпаний акне. Кожа и волосы становятся менее жирными. Выраженность этого эффекта зависит от того, как долго женщина принимает контрацептивы — чем дольше, тем «чище» кожа. Это применимо к оральным контрацептивам, обладающим антиандрогенным свойством.

Оральные контрацептивы снижают кровопотерю

Обильные менструации опасны тем, что они могут приводить к развитию анемии и снижению концентрации гемоглобина (белка, который обеспечивает клетки кислородом). Плохое самочувствие, сонливость, головные боли, головокружение, выпадение волос, ломкость ногтей, плохая переносимость духоты, постоянное ощущение холода, покалывание в конечностях и судороги в ногах — это далеко не полный список симптомов, которые характерны для подобных состояний.

Снижение менструальной кровопотери — важнейший этап лечения анемии, а приём оральных контрацептивов в течение длительного времени может этому способствовать.

Оральные контрацептивы могут помочь справиться с головными болями, вызванными с колебаниями гормонов

Менструально-зависимые головные боли непосредственно связаны с колебанием половых гормонов. Приём оральных контрацептивов блокирует овариально-менструальный цикл, делая концентрацию половых гормонов постоянной в течение всего времени. То есть пусковой механизм мигренозного приступа — резкого падения уровня гормонов — отсутствует.

Оральные контрацептивы снижают риск развития рака эндометрия и яичников

На первом приёме гинеколог обязательно спросит пациентку, принимала ли она когда-нибудь оральные контрацептивы — это позволит врачу оценить индивидуальный риск развития рака яичников. Например, у женщин, которые использовали оральные контрацептивы хотя бы в течение одного года, он существенно ниже.

Нерегулярные менструации, особенно в сочетании с избыточной массой тела — важнейшие факторы риска рака эндометрия.

Оральные контрацептивы могут делать менструации менее болезненными

Это именно тот эффект, ради которого многие женщин годами готовы использовать оральные контрацептивы. Кстати, подростки, страдающие от болезненных менструаций, при приёме контрацептивов настолько хорошо себя чувствуют, что принимают их более дисциплинированно, чем молодые женщины, использующие их только для предупреждения беременности.

Оральные контрацептивы с фолатами помогают подготовиться к будущей беременности

В случае нехватки фолиевой кислоты (а она является важнейшим участником деления клеток) риск возникновения различных аномалий, таких как неправильное развитие нервной ткани плода, сильно увеличивается. Именно поэтому фолиевую кислоту рекомендуют начинать пить заранее — за 2—3 месяца до планируемого зачатия. Учитывая, что у многих женщин беременность наступает спустя несколько месяцев после прекращения приема контрацептивов, то принимая контрацептивы с фолатами, женщина уже может готовиться к здоровой беременности. Узнать более подробно о фолатах и их значении для здоровья женщины вы можете на сайте проекта «Smart-контрацепция».

Оральные контрацептивы можно принимать при лактации и курении

Оральные гестагенные контрацептивы — без эстрогенов — так же эффективны, как и комбинированные, однако их можно принимать при лактации и в случае, если женщина (старше 35 лет) курит. Дело в том, что использовать оральные контрацептивы классического состава в обеих ситуациях не рекомендуется. А чтобы подобрать подходящий именно вам метод контрацепции, обратитесь к врачу-гинекологу.

Оральные контрацептивы помогают обрести спокойствие — женщине не нужно переживать из-за наступления незапланированной беременности

Оральные контрацептивы — высокоэффективный способ защиты от незапланированной беременности. Он более надёжен, чем прерванный половой акт, презервативы и спермицидные средства. Главное — чётко следовать всему, что написано в инструкции по применению. Фото: shutterstock.com Больше полезной информации обо всех аспектах женского здоровья ищите на сайте образовательного проекта «Smart-контрацепция».