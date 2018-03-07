Вещи, которые нельзя делать в душе

Посещение душа — привычный процесс, который большинство делают «на автомате», не задумываясь о том, не допускают ли они ошибок. Однако многие действительно игнорируют важные правила, что чревато рядом проблем и неприятными последствиями.

Гели/шампуни

Многие в стремлении сэкономить приобретают дешевые средства для ухода за собой, в том числе шампуни и гели для душа. Однако последние, особенно в большом формате, чаще всего не содержат полезных веществ, и по своему составу больше походят на моющие средства или порошки. Органическая косметика априори не может быть дешевой, зато она не содержит в себе опасных парабенов и сульфатов, повышающих риск развития рака груди.

Умывание

Косметологи призывают умываться с помощью гелей и пенок не более двух раз в день, даже если кожа имеет повышенную жирность. Можно заменить такие процедуры мицеллярной водой, а еще не стоит каждый день использовать скрабы, поскольку это повышает риск появления акне.

Горячая вода

В холодную пору хочется поскорее отправиться в горячий душ, но даже это может нести опасность. Горячая вода пересушивает кожу, ведет к ее преждевременному старению и даже возникновению гипертонических болезней. Важно, чтобы температура воды оставалась максимально комфортной для тела, а не обжигала его.

Эксперименты

Некоторые часто экспериментируют с косметическими средствами, меняя их едва ли не каждый месяц. Однако любое из них содержит множество как натуральных, так и химических компонентов, способных питать, очищать, увлажнять и т.д. Частая смена средств для ухода за собой может спровоцировать аллергическую реакцию.

Мочалка

Данный предмет для ванны обычно достаточно редко меняют, считая, что он сильно не загрязняется. Однако мочалка отлично собирает остатки отмершей кожи, скрабы, остатки гелей для душа, а еще там активно распространяются бактерии, потому что обычно сушат ее тоже неправильно. Конечно, все зависит от того, из чего состоит предмет, но лучше менять его не реже раза в полгода.

Увлажнение

Производители различных средств, вроде геля для душа, пытаются убедить, что их продукт не провоцирует сухости кожи. Однако в действительности после их использования лучше также пустить в ход увлажняющее средство, например, крем с небольшой жирностью или лосьон.

Шампунь

Выбирая шампунь, мы обращаем внимание на то, для жирных он волос или сухих, а также подходит ли для частого использования. Вот только мало кто пытается выяснить, смягчает ли это средство жесткую воду, которая течет из-под крана в большинстве стран. Из-за этого волосы даже после мытья кажутся безжизненными и сухими.