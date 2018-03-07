Когда именно нужно чистить зубы по утрам

Стоматологи в очередной раз ответили на вопрос, который волнует огромное количество людей. Они рассказали, нужно ли чистить зубы до завтрака или после.

Все мы хорошо знаем о том, что чистить зубы нужно не менее двух раз в день — один раз утром и один раз вечером. Вечерняя чистка зубов не вызывает никаких вопросов, потому что все понимают, что зубы надо тщательно почистить непосредственно перед отходом ко сну. Но когда именно чистить зубы утром — до или после завтрака?

Хорошо известно, что в течение ночи во рту скапливается большое количество бактерий, так как человек дышит носом и сжимает губы. Эти же бактерии вызывают и характерный утренний запах изо рта, поэтому у человека возникает естественный порыв почистить зубы сразу после пробуждения. Однако во время завтрака в полость рта попадает множество фрагментов пищи, и кажется вполне логичным снова почистить зубы. Так когда это следует делать?

«Действительно, традиционно мы рекомендуем чистить зубы два раза в день, — говорят представители Британской стоматологической ассоциации. — И если второй раз выпадает на время перед сном, то первый раз может быть вообще в любое время дня. Совсем необязательно, чтобы вы чистили зубы непременно рано утром. Но если вы предпочитаете чистить зубы именно утром, то не имеет никакого значения, делаете ли вы это до завтрака или после. Впрочем, если вы решили почистить зубы после завтрака, то необходимо подождать не менее часа. Дело в том, что разного рода кислотная пища вроде фруктов и соков негативно воздействует на эмаль. А сразу после завтрака зубной щеткой вы будете просто втирать остатки пищи себе в зубы».

Стоматологи также напоминают, что чистить зубы необходимо зубной пастой, содержащей фтор. При этом тратить на этот процесс надо не менее двух минут. Очень важно прочищать зону между зубами и деснами, чтобы там не оставалось пищи, вызывающей кариес. Идеально, если в вашем доме есть ирригатор — устройство для промывания полости рта направленной струей воды.