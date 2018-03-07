Как холодная погода действует на наше здоровье

О том, как поддержать своё здоровье на исходе зимы, рассказала завотделением медицинской профилактики Городской клинической больницы №1 (Перинатальный центр) Ольга Власова. Нет депрессии

Зима — нелёгкое испытание для нашего организма, связанное с недостатком тепла, пониженным содержанием кислорода в воздухе, снижением иммунитета, гиповитаминозом, замедлением обмена веществ, недостатком солнца.

Как известно, с наступлением зимнего периода увеличивается вероятность простудных заболеваний. Объясняется это тем, что защитные свойства организма при низких температурах ослабевают, и иммунитет не способен отражать атаки вирусов. Да и солнце, являющееся природным антибактериальным излучателем, светит меньше и под другим углом.

Для поддержания и укрепления иммунитета необходимо выбирать для еды соответствующие этому времени года продукты питания и витамины, закаливать свой организм, а также бороться с депрессией.

В каждодневном рационе обязательно должны быть кисломолочные продукты, зерновые каши, свежевыжатые натуральные соки, овощи, фрукты, мёд, орехи. Рекомендуется пить морсы из шиповника, брусники.

Однако в конце зимы в овощах и фруктах количество полезных веществ значительно сокращается, именно поэтому могут возникнуть проявления гиповитаминоза. Для предупреждения и лечения гиповитаминозов необходимо принимать витаминные комплексы, но — по назначению лечащего врача. Больше воздуха и солнца

Зимой необходимо открывать дома окна, оставляя хотя бы небольшую щёлочку, потому что обогреватели и радиаторы центрального отопления сушат воздух. Кроме того, при отсутствии нормальной вентиляции в помещении накапливаются микробы, способствующие возникновению заболеваний.

Поэтому важно неоднократно проветривать помещение. Солнце позитивно действует на организм во всех аспектах. С психологической точки зрения у нас поднимается настроение, появляется прилив энергии и положительных эмоций.

А вот дефицит солнца влияет на сердечно-сосудистую, эндокринную системы, репродуктивную сферу, иммунную систему, нервную систему, настроение и биоритмы, на обновление кожи, волос и ногтей.

Кроме того, при дефиците солнца нарушается выработка витамина D — одного из важнейших в организме. Его недостаток может грозить серьёзными последствиями. Поэтому приём витамина D показан и детям, и взрослым. Но для его назначения и уточнения дозы его приёма необходимо обратиться к своему участковому терапевту или педиатру.