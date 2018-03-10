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Изобретена таблетка, заменяющая тренировки в зале
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Изобретена таблетка, заменяющая тренировки в зале 

Рамблер 10 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Ученые не сидят без дела и уже готовы порадовать всех офисных работников и просто ленивых новым изобретением — открыт способ сжигания определенного вида жира, который не подразумевает изнурительных (и вообще каких-либо) тренировок в спортивном зале.
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли выявили, что активация работы клеток коричневого жира способна сжигать большое количество калорий. А весь секрет кроется в том, что работа клеток того самого коричневого жира способна быть альтернативой деятельности мышечных клеток.
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