Изобретена таблетка, заменяющая тренировки в зале

Ученые не сидят без дела и уже готовы порадовать всех офисных работников и просто ленивых новым изобретением — открыт способ сжигания определенного вида жира, который не подразумевает изнурительных (и вообще каких-либо) тренировок в спортивном зале.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли выявили, что активация работы клеток коричневого жира способна сжигать большое количество калорий. А весь секрет кроется в том, что работа клеток того самого коричневого жира способна быть альтернативой деятельности мышечных клеток.