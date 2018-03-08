Уловки, которые способны заменить любую диету

Снижение веса — самая простая вещь на свете, вокруг которой, тем не менее, выросла целая культура со своими обычаями, традициями, правилами, средствами массовой информации и собственными учителями и тренерами. Способов снижения веса почти столько же, сколько и людей, и найти среди них действительно рабочие можно только на собственном опыте. Но и тут есть трудности.

Проблема любой диеты — в строгости предписаний, соблюдать которые нужно беспрекословно. Что может быть сложнее для человека, вынужденного контролировать свой аппетит насильно?

Мы решили пойти другим путем. Вместо угнетающего режима — всего 5 действительно работающих уловок, которые помогут вам похудеть быстро и без вреда здоровью. Фрукты возле клавиатуры

Полный день в офисе способен измотать кого угодно. Неудивительно, что уставший организм то и дело требует бонусов за вредность — жирной пищи, арахисовых батончиков в шоколаде и прочего фастфуда. Только люди с изначально высокой силой воли способны в таких условиях придерживаться заданного правилами диеты меню. Большинство же ломается за одну-две недели и все усилия идут прахом. Решить проблему очень просто: принесите на рабочее место небольшую вазу и каждое утро наполняйте ее фруктами. Вам будет физически проще протянуть руку за яблоком, чем совершить прогулку в ближайший магазин. Так хитрый организм обманет сам себя — причем, в свою же пользу. Чистка зубов

Этот несложный трюк также основан на «встроенной» в организм человека лени. Решили не есть после 8 вечера? В таком случае, ничто не мешает вам совершить все необходимые гигиенические процедуры: чистку зубов щеткой, нитью и ополаскивателем. Попробуйте сделать так хотя бы пару раз — для большинства людей повторная чистка зубов станет решающим аргументом против очередного вечернего бутерброда. Чистая вода и никакого алкоголя

Отказаться от вредных напитков будет не так просто. По каким-то причинам подавляющее большинство людей не видят лишних калорий в сладкой газировке. В самом деле, она же — жидкость! Не попадайтесь в эту ловушку. Переходите на чистую воду и (тут литавры тревожно бьют одиннадцать раз подряд) завязывайте с алкоголем. Бутылки пива в неделю достаточно, чтобы послать к черту практически любую диету. Оно того не стоит. С глаз долой

Еда на плите — почти как висящее на стене ружье в чеховской пьесе. Рано или поздно ваши пути пересекутся. Что может быть проще, чем захватить мимоходом кусочек-другой вкусного блюда. Прекратите устраивать испытания сами себе. Заведите непреклонное правило: разложив еду по тарелкам, упакуйте остатки в вакуумный контейнер и уберите подальше в холодильник. С глаз долой — из сердца вон. Маленькие тарелки — маленький живот

В начале прошлого десятилетия, социологи Массачусетского университета внезапно заинтересовались резким повышением количества студентов, жаловавшихся на лишний вес. Тщательное наблюдение за подобранной фокус-группой привело исследователей к неожиданному результату. Оказалось, что студенческая столовая получила новый набор посуды. С тарелками большего размера. Студенты просто подсознательно определяли необходимое количество еды, исходя из объема тары. Шире блюдо — и человек автоматически кладет себе экстрапорцию. По счастью, способ работает в обе стороны. Возьмите его на вооружение: замените все старые тарелки посудой поменьше. Спустя неделю вам даже думать не придется о том, не слишком ли обилен обед.