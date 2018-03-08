10 бьюти-новинок марта, без которых вам не обойтись 

Аппарат для очищения кожи Lumi Spa от Nu Skin Эта чудесная новинка идеально подойдет для комбинированной, нормальной и жирной кожи. Аппарат будет массировать ваше лицо, эффективно удалять загрязнения. В наборе есть специальный гель для умывания, который надо наносить на лицо, а только потом использовать сам гаджет. Благодаря технологии разнонаправленных колебаний, аппарат эффективно стимулирует обновление клеток кожи во время своей работы. После первого применения вы уже заметите результат. «Древние секреты» от Colgate Не стоит забывать и о состоянии своих зубов. Чтобы они были здоровыми и красивыми, вам понадобятся новые средства от Colgate. В линейку входят зубные пасты, щетки и ополаскиватель для полости рта. В состав одной из паст «Древние секреты» входят экстракты листьев и цветков лотоса, которые обладают успокаивающим эффектом и делают десна более здоровыми. Также в коллекции есть паста с солью и экстрактом морских водорослей. Она позволяет восстановить белизну зубов. А средство с экстрактом масла лимона и алоэ будет сохранять свежесть в полости рта в течение всего дня. Отшелушиваюший крем для тела от Uriage Cредство Creme Gommante Corps от Uriage позволяет глубоко очистить кожу тела и удалить ороговевшие клетки. Этот крем подходит даже для чувствительной кожи. После его использования кожа приобретает гладкость и мягкость, а еще сохраняет длительное ощущение свежести. На теле останется приятный и легкий цветочный аромат. Маска мгновенного действия от L'Oreal Paris Маска для лица «Возраст Эксперт» от L'Oreal Paris избавляет от морщин, мгновенно делает лицо гладким, а также придает сияние, разглаживает кожу и укрепляет ее. В составе есть экстракт ягод годжи, который защищает кожу от свободных радикалов, и ретино-пептиды, которые запускают процесс регенерации клеток. Праймер Pores No More от dr.brandt — это средство три в одном: эффективный уход для сужения пор, праймер и хайлайтер, специально предназначенный для обладателей всех типов кожи. Он идеально подойдет для тех, у кого расширенные поры. И если вы хотите, чтобы кожа сияла весь день, то обязательно воспользуйтесь именно им. Клеточная маска для кожи вокруг глаз от Swiss Line Маска для кожи вокруг глаз Cell Shock избавит от усталости и отеков. После первого же применения кожа вокруг глаз выглядит более свежей и отдохнувшей, заметно уменьшаются темные круги и мимические морщинки. Средство от Swiss Line можно использовать и для ежедневного ухода: наносить 1-2 капли на очищенную кожу вокруг глаз. Очищающая пенка от Kypwell В аресенале бренда натуральной косметки (который, кстати, совсем недавно появился на российском рынке) есть очищающее средство. Оно эффективно удаляет остатки макияжа и очищает поры. Все продукты бренда ухаживают, тонизируют и питают кожу. Очищающая пенка тоже не исключение. В состав средств входят выращенные на Кипре растения и травы, которые обладают омолаживающими и восстанавливающими свойствами. Средство Filler Mat Gel-Creme Hydratant от Filorga Hydra выполняет три главные функции: уплотняет и выравнивает текстуру кожи, сужает поры и восстанавливает природное сияние. Легкая текстура геля быстро впитывается и не оставляет липкой пленки. Его могут использовать женщины с любым типом кожи. Маска Orange-Coconut от Klapp Вашей коже тоже необходимо взбодриться после зимней спячки. В маске Orange-Coconut от Klapp есть все необходимые ингридиенты. Она укрепляет иммунную систему кожи и противодействует ущербу, вызванному УФ-излучением. А витамин С в составе позволяет улучшить цвет кожи. Крем для тела от Honey Bunny Хороший увлажняющий крем должен быть в косметичке у каждой. Средство от Honey Bunny отлично питает, смягчает и защищает кожу тела. В его составе есть масло макадамии, гиалуроновая кислота и витамин Е, который является мощным антиоксидантом. Так что возьмите на заметку! Текст: Кристина Ящанина Фото: архивы пресс-служб, shutterstock/vostock