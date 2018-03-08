Дегтярные мыло и шампуни — что вам важно о них знать?

О дегтярных средствах для кожи и о том, стоит ли доверять рецептам наших бабушек и дедушек, рассказывает дерматолог Ольга Гуркина.

Дегтярное мыло получило славу панацеи от всех болезней: им лечат все проблемы, начиная от акне и заканчивая выпадением волос. Действительно ли это народное средство так эффективно?

Нужно понимать, что деготь — очень сильный антисептик. В дерматологии он используется всего в нескольких мазях, одна из них — знаменитая мазь Вишневского. Поэтому у дегтярного мыла для лица есть свои заживляющие и антибактериальные свойства, но для кожи это слишком жесткий компонент.

Деготь пересушивает кожу и вызывает еще больше проблем. На жирной коже появляются шелушения, в защиту она начинает вырабатывать еще больше себума. Результат: появляется (или прогрессирует) акне. Жирная кожа головы тоже начинает шелушиться, вместе с грязными волосами вы получаете еще и перхоть. Сухие кончики становятся еще более сухими.

Помимо сухости кожи и раздражений, вред дегтярного мыла и в том, что на него часто бывают аллергические реакции. Для получения чистого дегтя используется береста — она выступает перекрестным аллергеном для тех, у кого весенняя аллергия на цветение. Нужно быть очень осторожным и обязательно перед применением подобных средств советоваться с врачом.

Сегодня все стало проще — на современном рынке косметике можно найти много профессиональных средств. Если у вас избыточная выработка кожного сала, используйте матирующие кремы. Они не высушивают кожу, но при этом справляются с жирным блеском. Мне нравится дневной матирующий крем для жирной кожи Ultra Protective Daily Moisturiser SPF 30+ Mattifying австралийского бренда Ultraceuticals. В нем много растительных компонентов, включая кремний, — он регулирует активность сальных желез и матирует кожу естественным образом. Крем быстро впитывается и оставляет ощущение свежести.

Еще одно эффективное средство — крем-гель с ниацинамидом Effaclar Duo+, La Roche-Posay. Ниацинамид (водорастворимый витамин B3) — стимулирует микроциркуляцию и обновляет кожу. Крем снимает зуд, блокирует бактерии на поверхности кожи и обладает противовоспалительным эффектом. Линолиевая кислота препятствует утолщению стенок сально-волосяного фолликула.

Для жирного типа волос рекомендую шампуни с ментолом или цитрусовыми экстрактами в составе. Например, шампунь глубокой очистки Shampoo Two, Paul Mitchell. В составе — экстракт лимона, морские водоросли, масло жожоба и пантенол.

И, конечно, проблемы с кожей важно лечить комплексно. В международных рекомендациях по лечению акне нет дегтярного мыла. Есть антибиотики, ретиноиды, кислоты — для каждой стадии свое лечение. Косметолог или дерматолог подберет вам индивидуальную систему ухода, а дегтярные мыло и шампуни оставьте в прошлом.