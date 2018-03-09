Как ухаживать за кожей до 40 лет

Как правильно подобрать крем для ежедневного ухода

Фото: shutterstock.com — Дневной крем выполняет защитную функцию и ограждает кожу от воздействия окружающей среды. Жирному типу кожи идеально подходят дневные кремы с воздушной текстурой или лёгкие эмульсии с содержанием витаминов, оксидом цинка — он предотвращает воспалительный процесс. Для сухого типа кожи нужен уход с помощью питательных кремов, имеющих в составе лецитин, холестерол, витамины для разглаживания морщин. Появление первых морщинок требует применения крема плотной консистенции с содержанием керамидного пептидного комплекса. После 35 лет желательно использовать косметические средства, имеющие в составе коллаген, отвечающий за нежность и упругость кожи. Если у вас проблемная кожа, обратитесь к квалифицированному косметологу, который подскажет эффективное и безопасное косметическое средство.

Ночной крем — это обязательное средство для сохранения упругости и нежности кожи. Главная его задача — максимальное восстановление клеток кожи. Ночью увеличивается способность клеток кожи к ускоренному обмену веществ и кровообращению, именно поэтому уход так важен. Нужно всего лишь подобрать подходящий крем для определённого типа кожи — здесь принцип такой же, как и в подборе дневного крема. Лучше всего, если кремы будут из одной серии — они гарантированно сочетаются друг с другом.

Как выбрать крем для глаз

Фото: shutterstock.com Кожа вокруг глаз отличается от остальной кожи лица. Она очень тонкая, чувствительная, под ней почти нет подкожной жировой клетчатки и сальных желёз, поэтому она быстрее стареет. Уход за кожей вокруг глаз должен быть специальным, а отношение — максимально бережным. Кремы для глаз нужно наносить только на неподвижное верхнее веко и нижнее, отступая полсантиметра от ресничного края и внешнего уголка глаза. В противном случае может возникнуть раздражение или отёк. Во избежание отёчности крем вообще лучше наносить по нижней орбитальной косточке, двигаясь от внешнего края века к носу. Касания должны быть едва заметными, а движения точечными. Это предотвратит растягивание кожи и появление дополнительных морщин.

Зимой крем для зоны вокруг глаз должен иметь в составе растительные масла, пантенол и аллантоин. Текстура предпочтительнее кремовая, а не гелевая. Тогда он будет защищать от мороза и ветра, а уже травмированную кожу успокаивать. Крем нужно наносить за 20 минут до выхода на мороз, чтобы он успел впитаться и не травмировал кожу ещё больше. В тёплое время года лучше использовать лёгкие средства с гелевой текстурой, которые не создают плёнку и не забивают поры. Гель на 80% состоит из воды и не содержит масел или жиров. Гели хорошо увлажняют, дают лифтинг-эффект и охлаждают. Начинать ухаживать за областью век необходимо в том же возрасте, что и за лицом. До 25 лет достаточно применения лёгких увлажняющих гелей или кремов. Средства с более активным воздействием можно использовать с 25—30 лет. 20—25 лет. Скорее всего, в этом возрасте морщин у вас ещё нет, а если и есть, то вызваны они либо богатой мимикой (мимические морщины), либо воздействием солнца. Идеальным вариантом будут гели вокруг глаз с экстрактом зелёного чая, мяты, ромашки, алоэ, крапивы, календулы или эфирными маслами розмарина, лимона, герани и можжевельника. Такие гели хорошо впитываются и одновременно успокаивают и тонизируют.

25—30 лет. После 25 лет выработка коллагена замедляется, кожа начинает терять влагу, поэтому обязательно нужно увлажнять её. Наилучшим вариантом в этом возрасте будет крем-гель вокруг глаз: он одновременно и лёгкий, и хорошо увлажняет кожу. Важными компонентами вашего средства по уходу за кожей век должны быть витамины А, Е, С, морковное масло, цветочные экстракты. Даже при наличии морщин не стоит пользоваться подтягивающим кремом от морщин или anti-age — несмотря на то что коллагена мало, он всё же есть, поэтому не приучайте кожу лениться! 30—40 лет. После 30 лет замедляются все процессы в организме, в частности обмен веществ. Кожа становится тоньше, дефицит влаги всё больше. Как бы мы ни старались, появляются морщины. В этом возрасте придётся увлажнять кожу вокруг глаз более интенсивно. Нужны кремы, содержащие витамины А, Е, С, гиалуроновую кислоту и коллаген. Хорошим вариантом будет крем для век на основе фруктов или содержащий масло виноградных косточек и авокадо. Кремы из серии anti-age лучше использовать после 35 лет.

Как ухаживать за кожей шеи Фото: shutterstock.com Ни в коем случае нельзя забывать о шее и зоне декольте! Ведь именно шея выдаёт возраст женщины. По строению кожа шеи похожа на кожу в области век: здесь почти нет сальных желёз, которые защищали бы её от внешних воздействий. Подкожная жировая клетчатка на шее тоже очень тонкая. Первое, что необходимо, это расправить плечи, следить за осанкой и не прижимать голову к груди. Исследования учёных уже доказали, что слишком частое использование смартфонов и планшетов для проверки почты и переписки в соцсетях приводит к потере тонуса шеи. Во время листания страниц на гаджете мы опускаем голову (и в такой позе можем находиться часами!), провоцируя появление морщин на шее. Чтобы кожа в области шеи и декольте оставалась красивой и упругой, необходим регулярный уход, включающий те же этапы, что и для ухода за лицом: очищение, тонизирование, увлажнение, питание, защита. Ухаживать за кожей шеи в ночные часы очень просто: подберите правильную подушку, чтобы во время сна на коже не образовывались заломы, которые впоследствии превратятся в морщины.

Антивозрастные ингредиенты в косметике

Фото: shutterstock.com Антивозрастные компоненты — это коэнзим Q10, ретинол, пептиды, антиоксиданты, гилауроновая кислота, коллаген и стволовые клетки. Пептиды считаются наиболее перспективными компонентами косметики не только для борьбы с возрастными изменениями, но и для профилактики старения кожи.

Сохранение влаги в клетках кожи — это главная задача гиалуроновой кислоты. Именно поэтому у многих она ассоциируется исключительно с увлажнением, ведь одна молекула гиалуроновой кислоты притягивает и удерживает молекулы воды, которые в тысячу раз больше её собственной массы. Значимый эффект от интенсивного увлажнения — разглаживание морщин. Благодаря воздействию гиалуроновой кислоты лицо приобретает ровный цвет, тонус, а кожа выглядит свежее и моложе. Кстати, гиалуроновая кислота работает и на поверхности кожи, и в глубоких слоях — этот факт был экспериментально доказан после долгих споров.

Полезные советы от косметолога Зои Бочкарёвой

Ночной крем лучше всего наносить за 2 часа до сна для получения эффекта максимального впитывания. После нанесения крема лицо нужно промокнуть косметической салфеткой, чтобы убрать излишки средства и предотвратить закупорку пор.

Все ваши кремы должны иметь защиту от ультрафиолета (SPF от 10).

Контрастные компрессы для лица улучшают кровообращение и «оживляют» лицо. После умывания приложите полотенце, смоченное в горячей воде, подержите до остывания, а затем замените его на полотенце, смоченное в прохладной воде.

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