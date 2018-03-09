10 способов быстро восстановиться после родов

На какие упражнения обратить внимания для восстановления женского силуэта? Какие процедуры позволят остаться желанной и испытывать удовольствие от интимной жизни? В конце концов, как быстро восстановиться после родов? BeautyHack узнал у Елены Силантьевой , врача акушера-гинеколога Клинического Госпиталя Лапино «Мать и дитя».

1) Будьте в хорошей физической форме до родов

После родов сложно бороться с лишним весом. Во-первых, этому препятствуют гормоны. Во-вторых, избыток физических упражнений приведет к тому, что уменьшится количество или ухудшится качество молока. Поэтому важно еще до родов быть в хорошей физической форме. Это возможно при активном образе жизни до беременности. Он подразумевает, что на третий-четвертый этаж вы поднимаетесь по лестнице, оставляете автомобиль в километре от работы и 15 минут идете пешком, а по выходным катаетесь на роликах, велосипеде или коньках.

В результате у человека формируется мышечная масса — она сжигает калории: когда вы спите, когда ходите беременная, когда кормите грудью. После родов вы быстро активируете ее, когда начнете легкие тренировки.

2) Меньше нервничайте и высыпайтесь

Гормоны, ассоциированные со стрессом, могут приводить к накоплению избыточного веса и потери контроля над аппетитом. Недосыпание — это всегда стресс. Важно правильно организовать свою жизнь после родов, чтобы в ней было место сну и отдыху.

3) Грамотно ухаживайте за кожей

Предотвратить появление растяжек довольно сложно. Использование во время беременности увлажняющих и питающих кожу кремов сделают ее более эластичной и будут снижать вероятность образования и степень выраженности растяжек, если они появятся. Контроль прибавки веса и ношения специального дородового белья предотвратят излишнее перерастяжение кожи. Кремы, которые используются во время беременности и лактации, наносятся на большую площадь поверхности тела и их компоненты могут проникать к плоду или в молоко. При выборе косметических средств косметических средств обратитесь к акушеру-гинекологу или дерматологу.

4) Пройдите курс лазерных процедур после родов

Если не удалось предотвратить появление растяжек, с ними можно эффективно бороться благодаря современным лазерам. Такие процедуры нельзя начинать раньше чем через два месяца после родов и во время кормления грудью. Для того, чтобы сделать рубцы менее заметными после Кесарево сечения, можно записаться на процедуры классической физиотерапии — понадобится около 10-15 сеансов.

5) Запишитесь на процедуры, которые помогут восстановить женские половые органы

Во время беременности интимная близость разрешена и полезна, если нет никаких противопоказаний, которые выявил гинеколог. Вернуться к сексуальной жизни можно спустя полтора-два месяца после родов. Если в этот период появились проблема с интимной жизнью (сухость, болезненность во время полового акта, ощущение «широкого влагалища»), обратитесь к специалисту. Рекомендую БОС-терапию — она восстанавливает мышцы и делает женские половые органы более упругими и чувствительными. Также вы можете использовать лубриканты на водной основе.

6) Делайте дыхательную гимнастику

После родов живот перестает быть плоским. Чтобы быстрее восстановить его, необходимо работать над мышцами передней брюшной стенки. В первые дни делайте дыхательную гимнастику с вовлечением живота. Упражнения на пресс, которые разрешены до беременности, — это путь к опущению тазовых органов, будьте осторожны с ними.

7) Плавайте во время беременности

Когда вы находитесь в воде, старайтесь поддерживать вертикальное положение — этим тренируются мышцы спины и ног. Получается мягкая, дозированная силовая нагрузка — очень полезна беременной женщине. Пребывание в бассейне облегчает отток крови из нижних конечностей — это залог успешного восстановления после родов, особенно если есть предрасположенность к варикозному расширению вен нижних конечностей.

8) Носите бандаж во время беременности

Бандаж необходим с 22-24 недели. Он перераспределит нагрузку на поясницу — адресует ее к крестцу и выпрямит поясничный изгиб. Это предотвращает боли в спине после родов. Часто женщина возвращается домой из роддома, и у нее начинается кифоз — на руках теперь младенец, совсем другая нагрузка на спину

Также бандаж предотвращает излишнее растяжение передней брюшной стенки и чрезмерное напряжение матки.

9) При выпадении волос и ломкости ногтей обратитесь к специалисту

Через это проходят все: спустя два-три месяца после родов волосы, сохранившиеся во время беременности, начинают выпадать. Это произойдет с вероятностью 90%. Важно тут же обратиться к трихологу и не заниматься самолечением. Врач сразу поймет — физиология ли это и все пройдет спустя пару месяцев, или вы принадлежите к тем единицам, у которых процесс выпадения волос может усугубиться. К последним, как правило, относятся женщины с анемией (малокровием), в состоянии хронического стресса и с недостатком витаминов.

10) Не паникуйте из-за того, что появляются пигментные пятна

Во время беременности почти у всех женщин появляются полоски гиперпигментации на животе, в паховой области и вокруг молочных желез — они обусловлены гормонами беременности. Спустя шесть месяцев они пройдут самостоятельно.