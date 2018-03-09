В обход: простые уловки, способные заменить диету

Поддержание тела в форме и снижение веса являются очень популярными темами в современном мире, и люди придумали массу правил и диет, которые призваны привести тело в порядок. Только на собственном опыте можно найти рабочие способы похудения, но помогут они лишь если придерживаться их беспрекословно. Такой угнетающий режим становится настоящей пыткой для многих, поэтому эксперты нашли несколько простых уловок, позволяющих снизить вес без труда и вреда здоровью.

Чистка зубов

Преобладающее число граждан не станут есть после чистки зубов, что можно использовать во время диеты. Если было решено не есть после, к примеру, 20:00 вечера, можно сразу почистить зубы и даже воспользоваться нитью и ополаскивателем. Для большинства повторная чистка зубов может оказаться решающим аргументом непосредственно против вечернего перекуса. Еда у компьютера

Многие люди работают за компьютером в офисе или сидят за ним дома, и желудок в такие моменты требует вредных закусок. Чтобы не загрязнять организм и способствовать похудению, стоит заменить сладости и не полезные снеки фруктами. Таким образом можно подавлять собственный голод и не вредить при этом фигуре. Вода или алкоголь

Большинство граждане не видят вреда фигуре в бокале вина, однако алкоголь содержит не меньше сахара, чем газировка. Стоит пить только чистую воду, чтобы увидеть результаты диеты, поскольку одна бутылка пива в неделю в состоянии принести вред фигуре. Тарелка

Американские ученые экспериментальным путем доказали, что размеры посуды влияют на фигуру человека. Индивид автоматически стремится наполнить свое блюдо пищей, несмотря на его большой размер, поэтому стоит выбирать маленькую тару при желании похудеть. Хранение

Во время диеты нельзя оставлять продукты на видном месте, чтобы избавить себя от риска нарушить план питания. Следует сразу складывать все угощения в холодильник или на полки, дабы не устраивать себе больше испытаний. Ведь многие люди любят перекусы, сидя за компьютером или перед телевизором, а также просто во время отдыха.]]>