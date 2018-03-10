Как быстро снять зубную боль до визита к врачу

Откуда берется боль Боль — это сигнал о том, что зубы нуждаются в немедленной врачебной помощи. Острая боль означает, что деструктивные изменения зашли так далеко, что сам организм с ними не справляется. Самые частые причины зубной боли: Кариес. Болезнь может разрушать зуб годами, не причиняя заметного дискомфорта, но в запущенной форме поражения оказываются очень глубокими, эмаль начинает болезненно реагировать на холод, тепло и даже на надавливание при жевании. Пульпит— воспаление пульпы — тканей, заполняющих полость зуба. Там много нервных окончаний, поэтому боль бывает острой и внезапной. Периодонтит— заболевание тканей околокорневого пространства, которое сопровождается болью при давлении на зуб. Нарушение целостности эмали— если при этом оголяет дентин, который очень чувствителен к внешнему воздействию, зуб может начать болеть от сладкого, горячего или холодного. Зуб мудростипрорезается довольно проблематично. Процесс часто сопровождается воспалением десны, ноющей болью и даже повышением температуры. Зубная боль всегда приходит неожиданно и причиняет много беспокойства. Своевременные регулярные осмотры у специалиста помогут уменьшить риск ее появления. Но если боль все-таки застала вас врасплох, воспользуйтесь нашими советами. Почистите зубы — очищение межзубного пространства от остатков пищи в некоторых случаях может уменьшить боль. Не употребляйте твердую, острую, горячую, холодную, сладкую и соленую пищу — она может стать источником дополнительного раздражения. Измерьте температуру — если она выше 37,5, обратитесь за экстренной стоматологической помощью; Примите обезболивающее — если оно не сняло боль, значит, тоже требуется экстренная помощь. Фармацевтические препараты от зубной боли: Анальгин, спазмалгон — быстро снимают несильную боль, в том числе и у детей старше шести лет. Нурофен — противоотечное, обезболивающее и противовоспалительное средство для детей и взрослых, противопоказано при болезнях ЖКТ. Баралгин — быстродействующее обезболивающее, которое подходит и детям, и взрослым. Кетанов — очень сильное обезболивающее, которое можно применять только при острой боли и нельзя при беременности, грудном вскармливании, до 16 лет. Но-шпа (дротаверин) — безопасное обезболивающее, которое можно применять при беременности и лактации. Не забывайте, что воспалительный процесс идет буквально в голове, так что последствия долготерпения могут быть очень опасными. Если обезболивание не действует или действует слабо, не ждите ни утра, ни «своего доктора» — помощь нужна немедленно. Ни в коем случае не назначайте себе самостоятельно прогревания: горячие компрессы активизируют кровоснабжение и усиливают боль. И не ложитесь: приток крови к околозубным тканям в горизонтальном положении происходит активнее, поэтому боль легче переносить сидя. Если боль терпимая, а к врачу, которому доверяете, вы записались только на завтра, можно воспользоваться советами народной медицины. Луковая шелуха Шелуху настаивают в кипятке (1 стакан на 1 луковицу), остужают и держат настой во рту несколько минут. Фитонциды, содержащиеся в луке, обеззараживают полость рта, что снимает боль. Мятное и гвоздичное масло Смачивают ватный диск в любом из этих масел, а затем прикладывают к больному месту. Масла оказывают противовоспалительное действие и заметно облегчают состояние. Аппликации из куркумы Молотую куркуму поджаривают на сковороде, дают остыть, а затем наносят на больной зуб. Антигистамины, содержащиеся в этой специи, блокируют гистаминовые рецепторы, что заметно уменьшает болевые ощущения. Листья чая Чайный пакет или обычную заварку смачивают в теплой воде, отжимают и накладывают на зуб. Дубильные вещества чайных листьев снимают боль в течение получаса. Полоскания Полость рта полощут раствором соды или соли (1 чайная ложка на стакан теплой воды), а также отварами трав с противовоспалительным и дезинфицирующим действием (шалфей, календула). Народная медицина поможет продержаться до посещения врача, однако проблему она не решит.