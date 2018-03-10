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Что произойдет с телом, если делать планку каждый день
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Что произойдет с телом, если делать планку каждый день 

Don't Panic 10 марта 2018
Фото: Don't Panic
Простое и очень действенное упражнение реально помогает формировать красивый рельеф и заодно укрепляет почти все мышцы тела. К сожалению, планкой очень часто пренебрегают даже те, кто занимается спортом постоянно — мол, что за пользу может принести какая-то там статика и не лучше бы потратить это время на становую тягу, к примеру. Нет, не лучше. Посмотрите, что случится с вашим телом, если вы будете ежедневно выполнять планку хотя бы неделю.
Крепкий корпус
Развивать мышцы корпуса труднее всего — упражнений мало, выполнять их постоянно большинство просто ленится. Переходите на ежедневную планку и результаты появятся уже через неделю. Это упражнение задействует сразу все мышцы кора: поперечную, прямую и косые.
Боли в спине
Планка включает в работу и мышцы спины, причем без лишней и зачастую вредной нагрузки — та же становая тяга, к примеру, может быть довольно травмоопасным упражнением. Постепенно уйдут и боли в спине, наработанные долгим сидением в офисном кресле.
Ускорение метаболизма
Классические скручивания не очень-то действенны, положа руку на сердце. Кроме того, они не оказывают никакого влияния на скорость метаболизма. А вот планка (начинайте с двух минут) ваш обмен веществ ускорит — считайте, что вы худеете даже во сне.
Уйдет сутулость
Вам не надоело смотреть на мир исподлобья? Ровную осанку можно вернуть обычной планкой. Она развивает мышцы шеи, плеч, спины — и самое главное, поясницы. Даже искривленный с детства позвоночник можно поддерживать хорошим мышечным каркасом.
Рельеф
Планка незаменима в период так называемой «сушки». Статические упражнения великолепно подстегивают метаболизм, а значит помогают формированию рельефа.
Выносливость
Постепенно разовьется общая выносливость организма, причем и ментальная и физическая. Конечно, поначалу держать планку больше минуты будет сложно, однако уже к третьему дню вы заметите изменения к лучшему.
Энергетический заряд
Вялость, отсутсвие энергии и радости жизни — постоянные спутники почти каждого офисного работника. Все потому, что большую часть времени такие люди проводят сидя — а к этому природа человеческое тело не готовила. Начните делать планку по утрам и вечерам и посмотрите, как изменится ваше психологическое состояние.
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