Зуб за зуб: как лечиться у стоматолога во время беременности

Беременность — это один из самых ответственных периодов в жизни женщины. Теперь будущая мама отвечает не только за свое здоровье, но и за жизнь малыша. Частой проблемой, вызывающей переживания беременных, является зубная боль. Можно ли лечить зубы во время беременности? Нужно ли терпеть боль? Почему возникает кариес у будущей мамы? Как ухаживать за полостью рта и сохранить зубы здоровыми? На эти и многие другие вопросы я отвечу на примере из своей практики.

История из практики За консультацией обратилась Инна 27 лет. Вот ее вопрос: «Здравствуйте, Ольга! У меня сейчас срок беременности 15 недель. Меня беспокоит незначительная боль в зубе. Пока терпимая. До беременности с зубами было все в порядке. Насколько кариес может быть опасен для малыша? И обязательно ли его лечить до родов? Если лечить зуб сейчас, то можно ли использовать обезболивание? Лечение без анестезии боюсь, вдруг случится выкидыш. Спасибо!». Итак, давайте разбираться, почему возникает кариес во время беременности, и нужно ли его лечить. Изменения полости рта во время беременности На фоне беременности меняется качественный состав слюны, призванной предупреждать возникновение кариеса. Слюна у беременных хуже смывает остатки пищи и уничтожает бактерии, не растворяет сернистые соединения. Из-за этих нарушений формируется налет на зубах, деснах и языке. В нем размножаются болезнетворные микроорганизмы. Он становится очагом инфекции в полости рта, что способствует появлению и развитию зубных заболеваний. Также у будущих мам нередко отмечается дефицит кальция, участвующего в строении зубной эмали. Поэтому зубы начинают разрушаться под действием незначительных провоцирующих факторов, возникает дополнительный источник инфекции. В связи со сбоями в гормональном фоне беременной и изменением обмена веществ в ее организме десны становятся более чувствительными к повреждению. На фоне присоединившегося воспалительного процесса они краснеют, становятся отечными, кровят во время чистки. Так возникает гингивит — воспаление десен. Зубной налет постепенно насыщается известковыми солями и оседает твердым зубным камнем. При плохом уходе за полостью рта между деснами и зубами формируется пространство, где скапливаются остатки пищи. Разлагаясь, они становятся благоприятной средой для размножения бактерий. Межзубные карманы увеличиваются. Зубы начинают шататься, могут даже выпадать. Это состояние называется пародонтозом.

Почему поход к стоматологу не стоит откладывать? Как мы уже сказали, при стоматологических заболеваниях (кариес, гингивит, пародонтоз) полость рта становится источником инфекции. Оттуда бактерии через кровеносную систему могут распространяться по всему организму. При этом повышается риск возникновения воспалительных процессов внутренних органов, в том числе и органов малого таза. Инфекция с током крови может добраться и до малыша, провоцируя преждевременные роды. Поэтому, если возникли жалобы на зубную боль, не стоит откладывать свой поход к стоматологу на послеродовый период. Лечение зубов можно проводить во время беременности. Отсрочка этого вопроса может привести к потере зубов, появлению тяжелой формы пародонтоза и негативно сказаться на течении беременности. Оптимальным периодом для лечения зубов является второй триместр, когда органы ребенка уже сформированы. Также в эти сроки женщина менее эмоциональна, что является немаловажным фактором эффективности и безопасности терапии. Однако при наличии показаний и угрозы серьезно навредить своему здоровью и здоровью малыша лечить зубы необходимо в обязательном порядке вне зависимости от срока беременности. Сегодня это возможно благодаря использованию современных обезболивающих средств, абсолютно безвредных для плода на различных этапах его развития. Лечение зубной боли у беременных После моих уговоров Инна все же обратилась к стоматологу. К тому времени боль усилилась. После осмотра был установлен диагноз «кариес». Для уточнения глубины поражения врач порекомендовал сделать рентгенологическое исследование. Инна записалась на рентген, но предварительно обратилась ко мне с вопросами: не опасно ли облучение во время беременности? Не навредит ли стоматологическое лечение малышу? Но основным был вопрос: можно ли применять обезболивание? Я успокоила свою пациентку. Рентгенологическое исследование практически безопасно для беременных и не провоцируют выкидыша вне зависимости от срока. Пломбирование не имеет противопоказаний. Если потребуется удаление зуба, то, несмотря на то, что эта процедура является хирургической операцией, в период беременности ее проводить можно под местной анестезией. Однако при необходимости в назначении антибиотиков манипуляцию по возможности следует отложить до 20 недели. Во время лечения зубов обезболивание не только возможно, но и просто необходимо во избежание повышения тонуса матки. Для беременных женщин может быть предложена местная или проводниковая анестезия. Для ее проведения сегодня применяются средства, не проникающие через плацентарный барьер, а, следовательно, не оказывающие негативного влияния на плод. Основу современных препаратов для анестезии составляет артикаин («Ультракаин», «Убистезин»), действующий исключительно местно. Кроме того, эти препараты не обладают сосудосуживающим действием, что снимает всякую опасность для течения беременности. Инна вернулась от стоматолога счастливая. Зуб был запломбирован и больше не болел. Так, современные анестетики позволяют беременной женщине избежать стресс во время лечения зубов, сохранить их здоровыми, не навредив при этом течению беременности. Теперь Инна попросила рекомендации по профилактике кариеса во время беременности. Однажды пережив зубную боль, молодая женщина больше не хотела наступать на те же грабли.