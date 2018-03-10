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Что случится, если вы перестанете принимать пищу
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Что случится, если вы перестанете принимать пищу 

Naked-Science.ru 10 марта 2018
Фото: Naked-Science.ru
В это непросто поверить, но без еды человек сможет прожить 70 дней. Для сравнения, без воды организм сможет просуществовать от 3 до 8 дней, а без воздуха — 5-10 минут. Также не стоит предполагать, что голод делает человека беспомощным: эволюция сделала все возможное, чтобы организм имел достаточно потенциала для выживания и поиска пропитания даже в самые голодные годы. При всем при этом долгое голодание ведет к разрушительным последствиям, так что проводить на себе подобного рода эксперименты все же не стоит. Если хотите более детально узнать, какие именно процессы происходят в организме во время голодания, просто посмотрите видео!
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