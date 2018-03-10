«Бумажная» аллергия: выдумка или реальность?

СодержаниеОткуда берется аллергия на бумагу?Книжный насморкАллергия на новые книги и документыГипоаллергенная бумагаАллергия на деньгиЧто делать?

Полтора десятка лет назад Федеральная архивная служба России обзавелась собственным праздником — Днем архивов, который с тех пор традиционно отмечается 10 марта. Работники архивной службы — люди, которые не понаслышке знакомы с аллергией на архивную пыль. Не зря с 1970-х по 1990-е годы им даже молоко давали «за вредность».

Однако от «аллергии на бумагу» страдают не только архивисты. Бумага присутствует в нашей жизни в огромных количествах и в самых разнообразных видах. И если аллергия есть, а причина неизвестна, стоит повнимательнее присмотреться к миру вокруг себя — может быть, все дело именно в бумажных источниках аллергенов. MedAboutMe разбирался в аллергических рисках и опасностях обыкновенной бумаги.

Откуда берется аллергия на бумагу?

Аллергия — это чрезмерная чувствительность организма к некоторым веществам. Иммунная система аллергика видит в них угрозу. При первом знакомстве с веществом, которое организм счел для себя аллергеном, эта реакция еще не заметна. На данном этапе происходит сенсибилизация к данному веществу: вырабатываются антитела или образуются активированные к конкретным антигенам лимфоциты. С этого момента организм «готов» к встрече с аллергеном. Как только это происходит, запускается целый ряд событий — активируются ферменты, происходит выброс гистамина, серотонина, простагландинов и других веществ-медиаторов аллергии, образуются специфические клетки иммунной системы. Человек чихает, покрывается сыпью, а в худших случаях начинает задыхаться и даже может умереть, если ему вовремя не окажут помощь.

Конечно, сама бумага не является аллергеном, как таковым. Аллергия развивается на белки, на гликопротеины (соединения белков с углеводами) и реже — на некоторые вещества (например, на отдельные металлы). Бумага же состоит из целлюлозы, а аллергии на целлюлозу не бывает — так же, как не бывает аллергии на тополиный пух (который, по сути, хлопок, то есть та же целлюлоза). Зато есть аллергия на различные белки, которые оседают на бумаге (и на тополином пухе). Белки эти чаще всего не сами по себе витают в воздухе, а входят в состав, например, пыльцы растений — и вот она разгадка «аллергии на пух», или являются компонентами фекалий пылевых клещей — миниатюрных созданий размером от 0,1 до 0,25 мм. Именно в белках, содержащихся в их телах и в отходах жизнедеятельности кроется секрет аллергии на пыль, в том числе и на архивную.

Книжный насморк

Старые книги, которые на протяжении десятилетий находятся в непроветриваемых помещениях, вне солнечного света и нередко при повышенной влажности — идеальная среда для пылевых клещей, обитающих на них. Фекалии и частицы тел погибших обитателей книг вместе с пылью попадают в дыхательные органы человека, что и приводит к развитию аллергической реакции.

Чаще всего она проявляется в виде насморка со слезотечением, частым чиханием и повышенной выработкой слизи в носовой полости. При появлении подобных симптомов следует покинуть помещение со старыми книгами и максимально сократить подобные контакты на будущее. Продолжение работы в таких условиях может стать причиной развития хронической бронхиальной астмы.

Библиофилам, хранящим дома старые книги, библиотекарям, чья работа связана с архивами, и другим людям, которые вынуждены контактировать с архивной пылью, врачи рекомендуют использовать респираторы и одноразовые перчатки. По возможности, помещения, где хранятся книги, должны регулярно обрабатываться от пыли и проветриваться. Чем ниже концентрация пыли, тем меньше риски проявления аллергии.

Аллергия на новые книги и документы

Запах типографской краски для большинства любителей книг — волнующий аромат, говорящий о предвкушении чтения свежекупленного издания. Но есть люди, которые читать любят, но вдыхать запах новой книги не торопятся. Причина — аллергия на типографскую краску. В группе повышенного риска — сотрудники собственно типографий. Микроскопические частицы краски проникают в дыхательные пути и запускают цепь реакций, результатом которых является аллергия. То есть, и в этом случае речь идет не о бумаге, как таковой, а о том, что на нее нанесено.

Точно так же не бывает аллергии на офисную бумагу — пыли там неоткуда взяться, свежеоткрытая пачка в крупном офисе «улетает» в течение нескольких дней. Сама же бумага, если она не пропитана ароматизаторами и красителями, никаких аллергенных компонентов не содержит. Но принтеры и ксероксы, которым требуется бумага для работы — действительно могут стать причиной аллергической реакции.

Дело в тонере. Как и типографская краска, его микроскопические (3-4 микрона) частицы у некоторых людей могут вызывать аллергию, так как содержат:

тяжелые металлы (никель, хром, медь, алюминий и др.), летучие соединения (бензол, фенол, толуол и др.), соединения олова, опасные для организма, и т. п.

Такие вещества, как никель, являются аллергенами, а оловоорганические соединения угнетающе действуют на иммунную систему.

Гипоаллергенная бумага

Слово «гипоаллергенный» часто можно встретить на упаковках туалетной бумаги — таким образом производители уверяют покупателей, что их бумага точно не вызовет аллергии при самом интимном ее применении. Что это означает? Лишь то, что это просто бумага — без красителей, без отдушек и ароматизаторов. При покупке следует лишь проконтролировать целостность упаковки. Более ничего особенного в гипоаллергенной бумаге нет, как мы указывали выше — сама бумага, как таковая, аллергию вызывать не может.

Аллергия на деньги

Это, пожалуй, самая обидная для работающего человека аллергия. Причем проявляется она при контакте как с бумажными деньгами, так и с монетами. А это означает, что дело в частицах металла, которые используются при производстве и тех, и других видов денег — чаще всего это никель. Его частицы настолько мелкие, что они могут проникать сквозь верхние слои кожи при контакте с банкнотами и менять конфигурацию некоторых белков кожи. А уже эти измененные белки воспринимаются организмом как чужеродные, то есть становятся аллергенами. Как следствие, развивается кожная аллергическая реакция — сыпь на руках, раздражение, покраснение кожи. Людям, страдающим от аллергии на деньги, приходится пользоваться пластиковыми картами.

Что делать?

Для начала надо точно определить, что это аллергия, а не случайный насморк. Следует пронаблюдать за собой и симптомами заболевания. Так, аллергику достаточно провести в потенциально опасном помещении полчаса — и симптомы начнут проявляться. Но стоит покинуть помещение — и в течение короткого времени состояние улучшится. При обычном насморке смена помещения ничего не даст. Можно также дать страдающему человеку антигистаминный препарат. Если дело в аллергии, то улучшение наступит мгновенно.

Если человек страдает от аллергии, но не может понять, откуда она взялась, следует определить аллергены — причину заболевания. Для этого надо обратиться к аллергологам и пройти кожные тесты или сдать анализ крови на выявление аллергена.

А дальше возможно, что придется делать выбор: менять работу и сохранить здоровье или остаться на прежнем месте, сражаясь с невидимыми врагами. Мало кто соглашается надевать респиратор, перчатки и бороться с коллегами за регулярное проветривание помещения. Но в результате постоянного воздействия аллергенов на сенсибилизированный к ним организм, даже на фоне приема антигистаминных препаратов, ситуация со временем будет ухудшаться. Так что выбор все равно придется сделать — и лучше озаботиться им до ухудшения состояния организма.

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