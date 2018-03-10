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Стоит ли использовать тональные крема?
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Стоит ли использовать тональные крема? 

МедикФорум 10 марта 2018
Фото: МедикФорум
Одни говорят, что он закупоривает поры, другие же просто не могут ему нарадоваться, но все же этот «чудо тюбик» надежно закрепил за собой место у каждой девушки в сумочке. Речь идет о тональных кремах. Попробуем поставить точку над i, разобрав все «за» и «против» такого крема. МедикФорум приводит аргументы «за»: 1) Многие женщины с дефектами кожи не используют тональные крема, т. к. думают, что они лишь акцентирует внимание на широких порах или морщинках. На самом же деле, правильно подобранный крем скрывает дефекты кожи. А если использовать «тоналку» с полезными для кожи добавками, то такой крем способен даже разглаживать морщинки. 2) Тональные крема защищают кожу лица от ультрафиолета, т. к. многие из них имеют УФ-фильтры. Зимой же тональный крем просто необходим. Ведь он защищает кожу от ледяного ветра и холода. 3) Тональный крем выравнивает цвет лица и увеличивает упругость кожи в зрелом возрасте, а также питает ее и увлажняет. Аргументы «против»: 1) Старайтесь не использовать тональные крема летом. В жару потоотделение увеличивается во много раз. Тон начинает потихоньку растекаться на лице, тогда женщины поправляют макияж пудрой. Пудра смешивается с «тоналкой», позже с пылью. Все это закупоривает поры, что приводит к появлению черных точек. 2) Также не следует использовать крема до 25 лет. В таком возрасте кожа постоянно нуждается в кислороде. 3) Ну и, конечно же, категорически запрещено нанесение тонального крема перед занятием спорта. Дело за малым: решить, действительно ли вам нужно использовать «тоналки» или все же естественная красота дороже будет. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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