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Как бороться с пищевой зависимостью
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Как бороться с пищевой зависимостью 

WomanHit.ru 13 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
Оказывается, центры головного мозга одинаково реагируют как на запрещенные вещества, так и на любимую, но вредную еду (соленое, жирное, сладкое). А поскольку контролировать себя человек порой не в силах, то как итог — лишние килограммы и проблемы со здоровьем. Поэтому специалисты уверяют: если вы заметили, что едите не тогда, когда голодны, надо бить тревогу. Для начала откажитесь от многочисленных перекусов и попробуйте вести дневник питания. Если станет понятно, что самостоятельно с пищевой зависимостью справиться не удается, то как можно скорее обратитесь за профессиональной помощью.
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