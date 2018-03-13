Как бороться с пищевой зависимостью

Оказывается, центры головного мозга одинаково реагируют как на запрещенные вещества, так и на любимую, но вредную еду (соленое, жирное, сладкое). А поскольку контролировать себя человек порой не в силах, то как итог — лишние килограммы и проблемы со здоровьем. Поэтому специалисты уверяют: если вы заметили, что едите не тогда, когда голодны, надо бить тревогу. Для начала откажитесь от многочисленных перекусов и попробуйте вести дневник питания. Если станет понятно, что самостоятельно с пищевой зависимостью справиться не удается, то как можно скорее обратитесь за профессиональной помощью.