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Основные правила макияжа для женщин в возрасте
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Основные правила макияжа для женщин в возрасте 

МедикФорум 10 марта 2018
Фото: МедикФорум
В возрасте за 40 женщины делают макияж, чтобы выглядеть моложе и скрыть недостатки кожи своих лет. Но, к сожалению не все знают, как правильно следить за собой и делать макияж в этом возрасте. МедикФорум представляет несколько советов для вашего макияжамакияж для женщин в возрасте 1. Выбираем тональное средство Тональный крем, который был идеальным в 30, сейчас уже не поможет. В ваши года главная задача — это выравнивание тона, поэтому мы рекомендуем жидкие тоналки, такие как ВВ и СС-кремы. Они достаточно густые и увлажняющие, что легко скроет изъяны вашей кожи. 2. Обращаем внимание на брови Ваши брови уже начали терять свой цвет и густоту, поэтому вам необходимо их подкрашивать. Вы можете использовать как карандаш так и специальные пудры и помады для бровей — главное их цвет должен быть максимально близким к вашему. 3. Замените подводку для глаз карандашом Карандаш лучше ложится на глаза, да и оттенков у карандашей гораздо больше. 4. Правильно выбирайте помаду Идеально будут смотреться помады цвета немного темнее вашего естественного. Избегайте помад с перламутровым блеском. 5. Меньше пудры и румян Зрелая кожа уже не выделяет много кожного жира, и поэтому не так блестит. Пудра будет только подчеркивать ваши морщины, хорошим выходом из положения могут быть жидкие румяна для вашего возраста. 6. Тушь и тени для глаз Тушь покупайте водостойкую и не красьте нижние ресницы, это выделяет темные круги под глазами. Тени должны быть мягких пастельных тонов без шиммерных средств. 7. Используйте минимум косметики В таком возрасте использование большого количества косметики не желательно, поэтому акцентируйте внимание только на одной части лица. И обязательно смывайте макияж перед сном. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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