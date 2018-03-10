Аллергия на солнце: что делать?

В теплый летний день у многих появляется желание понежиться под лучами ласкового солнышка, но, к сожалению, не все имеют такую возможность. В частности, есть люди, у которых такое неприятное заболевание, как аллергия на солнце. Это явление также называется фотодерматитом. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, как проявляется аллергия на солнце. Вместо красивого, ровного загара, спустя определенное время, проведенное на солнце, на коже появляются волдыри или крапивница. Если вы заметили у себя покраснение кожи, раздражение слизистых оболочек, отеки, сыпь и зуд, и все это проявляется именно после нахождения на солнце, значит, у вас аллергия на солнце. Прежде чем лечиться от данного недуга, следует принять к сведению, что сами по себе солнечные лучи не способны вызывать аллергическую реакцию. Все перечисленные симптомы образуются только вследствие взаимодействия лучей с другими факторами, такими как наличие гепатита или цирроза печени, ослабленная иммунная система, прием лекарств, в том числе антибиотиков и т.д. К сожалению, полностью избавиться именно от самой аллергии невозможно. Она будет преследовать вас всегда, поэтому вам всегда следует быть готовым к ее проявлениям. А вот избавиться от симптомов аллергии вполне реально. Если аллергия не ярко выраженная, нет интенсивного появления ее симптомов, тогда достаточно прикладывать холодные компрессы к местам поражения, опрыскивать их холодной водой. Но если симптомы выражены крайне явно, тогда вам следует срочно обратиться к врачу, который назначит вам действенные средства: лекарственные препараты и различные крема, содержащие оральные стероиды и кортизон. Более того, вам могут назначить фототерапию, с помощью которой у кожи со временем выработается некая устойчивость к солнечным лучам. По вашему желанию, врач может выявить тот злосчастный фактор, который и стал причинно развития аллергии на солнце. После его выявления вы сможете исключить его при необходимости. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.